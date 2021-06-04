【非常醫生】濕疹父親從沒與女兒游泳　中醫助康復圓願享天倫樂：低谷時要有好轉的信念

▲ 柴醫為濕疹父親圓願，享受家庭樂。

癌症令人恐懼，濕疹亦是個難纏的皮膚病，會影響工作、學業、生活及情緒。註冊中醫師李廣冀（柴醫）認為，除了盡力治病，也要讓病人在治療過程中抱存希望：「病人已很灰心，治療的日子那麼長，醫者要給予正確方向，讓對方堅持下去。」

「我會想辦法醫治你，直至你可以再上班。」一名保安員濕疹發作，全身皮膚紅腫，痕癢得無法入睡，壓力「爆煲」，一度停工；柴醫為他針灸放血治療後，情況穩定，可重返職場。另有一名嚴重紅皮症伯伯皮膚乾裂、傷口滲水，求診時垂頭喪氣、沉默寡言；經治療後「大象皮」消失，回復光采，如返老還童。

▲ 七旬嚴重紅皮症伯伯初時光著頭、皮膚有傷口並滲水，經治療後長胖了些，並長出灰黑色頭髮，而且感覺年輕了。（相片：「柴醫（李廣冀醫師）」facebook）

「濕疹患者情緒負面是可以理解的，因為皮膚長期沒好轉。」柴醫明白，患者經歷低潮時，或有抑鬱傾向，甚至輕生念頭。但隨著病情好轉，這些想法會消失。他強調：「在低谷時，一定要有好轉的信念。」

柴醫攻讀中醫學博士期間，專門鑽研濕疹這課題，行醫以來亦醫治過不少濕疹患者。他指出，濕疹一定不是絕症，而是容易反復發作的皮膚病，會有好轉的一天：

濕疹『夠鐘』就會好，有一個時間掣，身體內部會自我復元。

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濕疹父與女兒游泳圓願

惟濕疹嚴重起來，會令人無法如常生活。一名父親患濕疹多年，全身皮膚極乾燥，出現龜裂、疼痛情況。他因為工作經常要應酬，每次喝酒也必發作，多處皮膚變黑，如胳膊、腋下、手臂及手掌，並引發腰背痛，要盡量避免碰水。自女兒出生以來，兩父女從沒一起游泳。

有天，7歲的女兒表示很想與爸爸一起游泳，令他決心處理濕疹問題。治療一年後，他的皮膚大有改善，終在暑假一圓心願。能讓二人享受天倫之樂，柴醫一臉欣慰：「參與了他們人生一小部分，讓他們更溫馨、幸福。」

▲ 柴醫與妻子育有兩子，他不要求兒子繼承自己的事業，認為最重要是找到自己的興趣、能力。（相片由受訪者提供）

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心痛癌症長者缺人照顧

行醫14年悲喜交集，一對七旬夫婦最教柴醫心酸。兩位長者同樣患癌，但只有伯伯住院接受治療。當柴醫勸婆婆去醫院時，她拒絕：「我沒空住院，我一定要照顧他。我不照顧他，就沒人照顧他。」為了丈夫，婆婆經常奔波往返醫院，沒多理會自己的病情。憶起此事，柴醫仍覺唏噓：「很偉大的愛，很大犧牲。」

更常見的是，不少長者獨個到診所求醫，部份人雖有子女，但甚少聯絡，變了獨居長者。曾有一名長者患腹膜癌，子女均不在身邊，他求診欲控制病情，惟腹水太多，較難醫治。以往他每晚自己煮飯，患癌後漸由鄰居代勞，直到他離世。「很無能、無助。只能盡全力幫他們，令其有尊嚴。」柴醫稱，自己能做的是，診症時多聊天，教他保健方法，陪他過最後一段路。

醫者要讓病人在最後一程仍然抱存希望。世事無絕對，有機會出現醫學奇蹟。奇蹟會令人積極生存求醫，仍抱存一絲希望。若跟自己說必死無疑，最後一段路會很大壓力。

▲ 柴醫說，既然當上中醫師，就要發揮好自己的角色——盡力治病，讓病人有好轉機會；畫畫、寫笑話，讓他們心情好轉。現時他計劃寫笑話書，自己開心的同時，別人也開心。（林宇翔攝）

畫畫鼓勵病人輕鬆抗病

能夠在小節上為病人解憂，讓他們知道其身體狀況，不致過份憂慮，正是柴醫行醫的滿足感。然而，生活習慣有機會引發某些疾病。

曾有位病人腳腫，擔心腎功能出問題，診症時得知他每天坐10小時，腳腫是因為少走路。另有人感到遍身疼痛，或出現手部麻痺、腹痛等症狀時，則擔心自己患有絕症。柴醫稱，這些人有疑病症，「若對方只是扭傷頸，替他扭正了，就不會懷疑是否中風，少了一份擔心，人也開心了」。

診症過程時會盡量讓病人感覺輕鬆。看醫生不要太痛苦。

▲ 畫作完成了，這是長子在柴醫眼中的模樣。（林宇翔攝）

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不過，柴醫認為最重要還是要有耐性。自幼喜愛畫畫的柴醫，看見天真可愛的小孩，有時會禁不住畫下對方容貌，送給對方，成人患者偶然也會收到其畫作。有時他亦會寫笑話，透過畫作、文字逗得大家笑逐顏開，心情漸漸好轉過來。

▲ 柴醫把男童畫得頗神似（相片：「柴醫（李廣冀醫師）」facebook）

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「人盡其才，地盡其利，物盡其用」，他認為人要發揮應有的能力、潛力，才不枉此生，既然當上中醫師，就要發揮好自己的角色。他亦坦承，人類仍不太不了解自己身體，還有許多不明病因，學無止境。

醫學是讀不完的，要不斷更新自己對疾病的認知，怎樣對病人最有益、最易康復 。若用舊方法治不好，就得不斷去尋找適合病人的治療方案。

▲ 柴醫稱，學無止境，作為醫者要很謙卑，像海綿般吸收知識。（林宇翔攝）

柴醫醫治嚴重紅皮症伯伯的經歷，請按 【下一頁】

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記者：黃泳欣