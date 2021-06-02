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【公民科】教育局公布公民科課程指引　向全港中學發放30萬元一筆過啟動津貼

社會 15:50 2021/06/02

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教育局局長楊潤雄。(經濟日報資料圖片)

教育局推行通識科改革，並將科目取名為「公民與社會發展科」(官方簡稱公民科)，新課程刪減內容至只保留香港、國家及當代世界三個主題，繼續必修必考，只有「達標」與「不達標」，新科將於2021/22學年中四級開始。

教育局局長楊潤雄於今(2日)發布以「提供全方位支援  合力起動公民科」為題撰寫的「局中人語」內指出，教育局今日已向學校發出通函，並將指引上載局方網頁，供學校採用，標誌着公民科「正全力向前開動」。

他指，公民科的課程由「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」及「互聯相依的當代世界」三個主題組成，讓學生透過學習香港、國家及當代世界的議題，建立堅實及廣闊的知識基礎，並培養慎思明辨、理性分析和解難的能力，同時認同國民身分和發展國際視野。

他又提到，教育局於2021／22學年會向每所公營中學及直接資助計劃中學發放30萬元一筆過「公民科啟動津貼」。學校可因應其校情和發展需要，靈活運用一筆過津貼以支援教師教授公民科和開展相關的學與教活動。津貼可運用於︰

  • 發展或採購相關的學與教資源(包括多媒體及電子教學資源)、應用程式及軟件，以及公民科的參考資料
  • 資助學生及教師前往內地，參加和公民科課程相關的教學交流或考察活動
  • 舉辦能提升公民科學與教效能的校本學習活動
  • 舉辦或資助學生參加和公民科課程相關在本地或在内地舉行的聯校／跨課程活動，促進交流及觀摩

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責任編輯：洪芷晴

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