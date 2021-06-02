【新冠肺炎】袁國勇：私家診所疫苗病毒株污染男警樣本包　強調本港已40日「清零」

▲ 袁國勇指私家診所疫苗病毒株污染男警樣本包，強調本港已40日「清零」

本港新冠肺炎疫情放緩，昨日一名35歲男警員列為感染源頭不明確診個案，不過衞生防護中心今（2日）指，經分析後認為其樣本遭疫苗病毒株污染，故會刪除男警確診個案；換言之，本港今日踏入第18日沒有錄得不明個案，詳情即看：【下一頁】

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇連同衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，及衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康，今午約3時起先後視察樂富廣場樂家醫務中心、檢測承辦商Prenetics位於鰂魚涌的化驗所，以及銅鑼灣中央圖書館疫苗接種中心，調查男警樣本遭污染成因。

▲ 港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇今午將到訪男警曾訪的診所，及中央圖書館社區疫苗接種中心等地方調查（黃傑偉攝）

袁國勇約於下午5時完結視察，發現有關個案非感染病例，本地已達至40日清零，患者想打疫苗時出現徵狀，護士認為他不適合打針，於是患者到私家醫生診症取深喉唾液包化驗，其接觸者完全沒有確診，而且他白血球及炎症指標都是陰性，肺片兩次都正常。

袁國勇表示，該名男警於中央圖書館的疫苗接種中心未曾進入接種疫苗的地方，而私家醫生診所也符合感染控制的指引，而診所在該早上曾為4名病人接種新冠疫苗，而護士曾將疫苗標籤撕去，護士的手可能曾接觸滅活疫苗，而污染了深喉唾液包，而令男警員受感染。

他呼籲私家診所或疫苗接種中心必須要有兩個人分工，不能由同一人接觸疫苗及深喉唾液包，接觸疫苗或將疫苗標籤撕去時最好是穿上手套，脫下手套後要洗手。

歐家榮表示，該名男警於5月28日打算打疫苗針，惟出現病徵，故當場被醫護人員拒絕打針，其於翌日到樂富廣場樂家醫務中心求診，5月30日交回樣本到普通科，5月31日上午驗出初步陽性，即時入院後於5月31日、6月1日及今日共5次檢測均呈陰性，其49名密切接觸者全部檢測都呈陰性，今日得出全基因排序報告顯示是疫苗病毒株，故今日會安排其密切接觸者離開檢疫中心。



王智康表示，該名男警的病毒基因與科興滅活疫苗D614D吻合，不是社區流行的D614G病毒株。

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生區家榮（黃傑偉攝）

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記者：鄧凱文