【疫苗接種】清水灣鄉村俱樂部推1萬元現金抽獎及有薪假　已接種兩劑疫苗員工可參加

▲ 清水灣鄉村俱樂部。（資料圖片）

清水灣鄉村俱樂部今日（2日）公布，為鼓勵員工接種新冠疫苗，將推出共5輪港幣10,000元現金幸運抽獎，每月一次，為期5個月，凡於抽獎日前完成接種第一劑疫苗之全職及受薪員工均可參與幸運抽獎。

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每輪抽獎均會從合資格員工中抽出5位幸運兒，而幸運兒只需於抽獎後30日內提交完成接種兩劑疫苗紀錄，即可獲得獎金港幣10,000元；員工每接種一劑疫苗即可享有半天的有薪疫苗假期。

清水灣鄉村俱樂部表示，自疫情起，已嚴謹執行一系列防疫措施以減低傳播風險，包括為員工安排接受病毒測試、加強清潔及消毒會内各項設施、嚴遵政府防疫要求等。今次推出現金幸運抽獎及有薪疫苗假期，幫助員工保障自己、會員及其家人朋友的健康；另重申尊重員工的個人選擇，接種疫苗屬自願性質，員工可按其身體狀況及需要接種新冠疫苗，並鼓勵員工在接種前徵詢醫護人員的專業意見。

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責任編輯：郭詩詩