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【MIRROR成員】呂爵安撩女對話曝光後首現身　Edan感不快幸得兄弟力撐

娛樂 16:05 2021/06/02

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Edan呂爵安交代被指控出軌事件。

人氣男子組合MIRROR成員呂爵安（Edan）日前被前女友Stephanie暗指當年曾經出軌，引起網民廣泛討論，Edan其後在社交平台交代事件，今日他跟Anson Lo（盧瀚霆）、Ian（陳卓賢）出席活動，首度現身就出軌一事作回應。

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）與Ian（陳卓賢）今日出席《Never Give Up網上慈善演唱會》記者會，三人在台上分享減壓心得，又一齊跳精神健康操。

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Edan明白藝人要面對公眾

對於舊愛疑在社交平台揭Edan曾出軌，並將Edan撩女露骨對話曝光。Edan今日亦親身講感受，對於被翻舊帳，Edan未有否認事件，只坦言最初會有點不開心。

【MIRROR成員】呂爵安首度回應前度指控　Edan：唔希望會影響任何人

他指：「明白藝人要面對公眾，會調整心態。」Edan又稱已跟前度溝通，希望事件不要影響她。

Edan被問到可會擔心影響形象？他表示擔心也沒有用，現時只能做好自己。Edan慶幸身邊兄弟都好支持，但至於將來在網上留言更小心，Edan就稱不再回應了。

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慈善音樂會將於7月24日舉行，今日記招以減壓為題，對於成員姜濤近日壓力爆煲，令姜糖甚擔心。Edan稱姜濤現在已沒事， Ian則笑指姜濤放完大假，明顯比網上留言更開朗。Anson Lo則認為姜濤只是需要私人空間。

Ian將於6月9日生日，他指當日要開工，未能跟女友盧慧敏慶祝，但自己節日感不是很重，故平平淡淡慶生已足夠。

同場加映：Anson Lo訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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