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【生態災難】貨輪失火泄塑膠粒釀海洋污染　斯里蘭卡歷最嚴重生態浩劫

健康 17:42 2021/06/02

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貨輪失火泄塑膠粒釀海洋污染，斯里蘭卡歷最嚴重生態浩劫。

斯里蘭卡發生歷來最嚴重的生態災難，一艘載有大量化學品和膠袋原材料的新加坡貨輪，上月20日在斯里蘭卡對出海域起火，焚燒至今近2星期，火勢已逐漸受控，但大量膠粒、燃油等有害物質在海上漂浮，以及被沖上海灘，除了造成環境污染，更導致大量海洋生物死亡。

根據外媒報道，涉事貨櫃輪「X-Press Pearl」由印度古吉拉特邦出發前往斯里蘭卡首都科倫坡，5月20日在斯里蘭卡西部的內貢博海灘距離約10公里的海域通報失火，25名船員安全獲救。

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貨輪上載有25噸硝酸和氫氧化鈉等危險化學物質，還有28個裝有膠袋原材料「聚乙烯顆粒」的貨櫃，以及300多噸燃料。目前火勢逐漸受控，但船上曾傳出多次爆炸聲。

化學品洩漏恐對斯里蘭卡的海岸造成難以預估的破壞。大量化學品、燃油、塑膠粒等在海上漂浮，甚至被沖上海灘。內貢博海灘上出現了海漂殘骸、貨櫃碎片，幾乎整片海灘都被塑膠粒覆蓋。

這些塑膠粒對海洋生物非常致命，不少魚類、海龜、鳥類因誤食塑膠而死亡，牠們的屍體更被沖上岸。當地居民被警告不要接觸任何動物殘骸，因可能藏有劇毒，當局亦宣佈失火現場海域「全面禁漁」。

斯里蘭卡海洋保護局表示，這是當地歷來最嚴重的生態災難，化學物質已滲入海洋，對海水造成污染，並破壞珊瑚礁、潟湖和紅樹林的生態，當局可能需要花上幾十年才能修復。當地政府已派出數千名海軍到現場進行清理。

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責任編輯：羅嘉欣

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