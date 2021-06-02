【噴鼻式疫苗】陳肇始稱資助港大研發噴鼻式新冠肺炎疫苗　團隊需於境外招募對象做第三期測試

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。(經濟日報資料圖片)

港大與內地合作研發噴鼻式新冠疫苗「衛活苗一號」，已進入第一期臨床測試。食物及衞生局局長陳肇始今日（2日）回覆立法會議員質詢，指第三期臨床測試需招募逾1萬名參加者，並於疫情較嚴峻的地方作評估，惟香港人口較少，疫情輕微，無法進行大規模試驗，故研究團隊需到境外招募對象。研究團隊會在港招募100名自願參加者，當中30名已進行第一部份試驗，而第二部份試驗將於7月開始。

她表示，團隊目前會先在香港招募100名參加者，其中30人已進行試驗，下月開展第二階段。

立法會議員謝偉俊稱，既然本港在疫苗研發方面有先天困難，港大似乎是「為做而做」，政府撥款2000萬元亦屬象徵性，無法幫助港大解決問題。他又指，本港新冠疫苗接種率低，市民對政府不信任是重大因素之一，批評政府在推動疫苗接種的角色僅限付錢，「出完雞唔出豉油」，指政府應增加市民接種誘因，譬如放寬疫苗接種保障基金賠償門檻，以及減稅、減強積金等等，達致全民受惠。

陳肇始表示，行政長官林鄭月娥已親自去信不同的大型企業，呼籲他們支持鼓勵疫苗接種，獲得不少正面回應。 陳肇始又稱，部份港人及留學生在海外接種疫苗，只要是獲世衛、內地藥監局、本港衞生署認可的疫苗，回港後可持紙本針卡享受疫苗氣泡。

她又指，當局亦一直與創新及科技局商討，探討更方便的方法讓這些港人出示疫苗接種證書，在未有一個電子方法處理前，有關人士如果帶同紙本證明，也會獲承認，政府亦正研究緊更便利的方法。

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責任編輯：洪芷晴