【育兒高招】聰明爸在家工作使出「紅綠燈」絕招　教仔女不打擾父母分清玩樂界線

▲ 台灣一名聰明爸爸想出「紅綠燈」機制，讓孩子明白何時才能找爸爸說話。

一個疫情開啟了在家工作和學習的新時代，但一家人齊齊在家「困獸鬥」，父母最怕孩子會在不當的時間打擾。台灣一名聰明爸爸就想出一招「紅綠燈」機制，教識了孩子要分辨時機找父母，媽媽將相片在網上分享後，引來網民讚嘆，紛紛表示要學習一下！

由於台灣疫情升溫，進入了第三級警戒，學校全面停課，不少公司也實施在家工作，故很多家長都頭痛怎樣在家一邊工作一邊湊小孩。

▲ 這名聰明爸爸想出用「紅綠燈」機制，成功教識孩子分辨找父母說話的時機。（facebook專頁「不完美的塔」圖片）

台灣一名2孩全職媽媽於上周二（25日）在其facebook專頁「不完美的塔」發帖文，分享其丈夫在家工作時，如何讓孩子知道何時才可跟工作中的父母說話。他的丈夫想出了一招妙計，以「紅黃綠」3種顏色的球訂出「紅綠燈」機制，讓孩子易看易明。

紅燈：代表「會議中，完全不能說話」。

綠燈：代表「可以隨時來找爸爸說話」。

黃燈：代表「忙碌中，但急事還是可以找爸爸」。

媽媽表示，與其一直責備孩子︰「我在工作你不知道嗎？」不如找出明確的準則讓孩子明白，因孩子真的分不清楚父母忙碌與否，這個「紅綠燈」機制能讓孩子明白，找爸爸和玩樂的界線在哪裡。

網民︰爸爸打機都要用

很多家長網民閱後忍不住大讚該爸爸有智慧，「這招我要立刻學起來」！不過，有網民最怕是自己「忙到忘記換綠球」。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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文章及相片獲「不完美的塔」授權轉載。

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責任編輯︰林綺玲