【新冠疫苗】醫管局過去一周再多12人死亡曾接種疫苗　同期亦增4人打針後流產

▲ 醫管局過去一周再多12人死亡曾接種疫苗，同期亦增4人打針後流產。（經濟日報資圖片）

本港展開新冠疫苗接種至今已97日，至昨日已接種逾243萬劑，逾104萬人接種首劑疫苗。根據醫管局最新數據，自疫苗接種計劃展開至今，錄得44宗住院死亡個案及36宗急症死亡個案曾接種新冠疫苗，較對上一周分別各增6人死亡；同期錄得23宗流產個案亦曾接種疫苗，同樣較對上一周多4人。

根據醫管局文件，今年2月26日至5月30日，接獲44宗住院死亡個案曾接種新冠疫苗，同時亦有36宗急症死亡個案亦曾接種疫苗；與對上一周數據比較，截至5月23日分別接獲38宗及30宗住院死亡及急症死亡個案，換言之短短7日內再多12宗個案離世前曾接種疫苗。

文件亦顯示，自新冠疫苗接種計劃展開至今，接獲23宗流產個案曾接種新冠疫苗，平均每1萬名15歲至49歲婦女就有0.53宗；與截至對上一周錄得19宗比較，即再多4人接種疫苗後流產的個案。公立醫院同期有1163宗流產個案，平均每1萬名15歲至49歲婦女就有2.69宗。

另外，醫管局今年2月26日至5月30日，錄得244宗接種疫苗後急性中風住院及死亡個案，當中11人死亡，平均每萬名接種人士就有0.08宗曾接種疫苗的急性中風死亡個案；公立醫院同期有4305宗急性中風住院及死亡個案，當中358人死亡，平均每1萬人就有0.59宗急性中風死亡個案。

醫管局至5月30日亦獲90宗急性心肌梗塞住院及死亡個案，2人死亡，平均每萬名接種人士就有0.01宗曾接種疫苗的急性心肌梗塞死亡個案；公立醫院同期有1963宗急性心肌梗塞住院及死亡個案，當中269人死亡，平均每1萬人就有0.44宗急性中風死亡個案。

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記者：陳正怡