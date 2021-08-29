【尖子學堂】印裔港生睇劇學廣東話中文奪A　公屋仔科大神科畢業投身金融盼脫貧

「Hello！我是星泰宏，是土生土長的印度籍香港人。」眼前這名高大的男生，黝黑的皮膚、長長的鬍子、包著藍色的頭巾，卻能以流利的廣東話自我介紹。出身於基層公屋家庭，靠著自身努力發奮向學，苦讀中文融入本地文化，更於5年前DSE考得佳績，入讀科大「神科」，畢業後投身金融業，盼能帶領家人脫貧，過上好生活。

今年23歲的Singh Taranvir（星泰宏）剛於大學畢業，外表看起來比實際年齡成熟，思想也是如此。父母早年從印度移居香港，他和兩名弟妹在香港出生和長大。一家五口居於油塘的公屋，媽媽是家庭主婦，靠爸爸在酒店任泊車員，每月賺取1.5萬元養活一家五口。

雖然收入僅夠糊口，但父母都盡量滿足子女的學習需要，例如Singh需要電子字典、波鞋等，父母都二話不說就出錢。因此，Singh從小就有信念，希望將來出人頭地，報答父母。

不是說要做百萬富翁，但希望個個都住得舒服，擁有自己想要的東西。

▲ Singh曾因為外表而遭受歧視。（湯炳強攝）

受歧視激發鬥志

Singh小學開始就讀本地學校，雖然校內都有其他少數族裔，但仍少不免遭受本地同學歧視，

他們未必知道為何這個印度籍男仔會紮髻、包頭，會笑我有個「波」在頭上。

當時的Singh沒有自怨自艾，也沒有埋怨同學，反而想如果學識廣東話，就可以向同學解釋，縮短文化距離。他認為，無論到哪個地方，想融入一個社會，不能依賴政府或機構，而是自己也有責任，要付出努力學好語言、理解文化。

學語言除了學字，也是在學一個地方的文化和生活方式。而我是一個對生活認真的人，我要做的事一定要做好。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

睇劇學中文

小時候的娛樂不多，最開心就是每晚可以看電視劇，而在看劇時，他也會邊聽邊看字幕，從而令他的廣東話大躍進。除了電視，他亦會聽音樂和看中文書，提升語言能力，很快他就能以流利且沒有口音的廣東話與人溝通，同學也漸漸接受和理解他。

中學升讀保良局顏寶鈴書院的Singh，在2015年的DSE考獲2科5**、3科5*和1科5佳績，更於GCSE中文科考獲A，獲得保良局獎學金，資助大學學費。他坦言，要在考試取得佳績，一字記之曰：操！練習的過程很重要，做好功課、操練過去的試卷，

我每科都會做10多年試卷，DSE之前的HKCEE和AL試卷我都有做。

在選報大學時，Singh考慮了大學的名氣及出路，最終選讀了香港科技大學環球商業管理。然而，在入到大學後，他發現金融業競爭非常激烈，無論讀書成績多好，工作經驗也非常重要，因此必須從大一暑假開始做實習。

▲ Singh希望報答父母的恩情。（受訪者提供）

見工8輪面試

他笑言，第一年他很幸運地透過保良局，獲得在一間資產管理公司的實習機會；第二年則在德意志銀行實習。他表示，首兩年實習的面試，大多只有1至2輪，主要問關於他的背景，為甚麼對這間公司有興趣等。到大學三年級時，面試開始變得複雜，多有4至5輪面試，因公司有可能在實習後給予全職工作機會，所以會更認真甄選應徵者。

而今年畢業後，Singh獲得6間公司的面試機會，其中有些公司更設多達8輪面試，包括網上筆試、視像面試，之後才到公司面見。

聽起來很誇張，但這是現實。特別是大公司，他們想找的人，不單要出色，更重要是能解決問題，並可與整個團隊合作，所以想了解你如何思考。

最終，Singh獲得一間投資研究（Business Research）公司聘請，主要是擔當中間人角色，連結投資者和專家，他希望未來可以做資產管理的工作。Singh表示，金融業的大學畢業生起薪點較其他行業高，例如他任職的投資研究，一般起薪點都有2.5萬元，若做iBank，更可達3萬至7萬，視乎公司和你的職位而定。

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

記者：林愛娜