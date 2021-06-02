【無理索償】兒子不慎踩爛同學眼鏡被索$2800　同學媽媽︰我個仔要精神賠償

▲ 一名台媽大呻，兒子不慎踩爛同學眼鏡，被索精神賠償。

小朋友玩耍時有碰撞，不小心弄壞同學的物品，承擔責任賠償很合理，可是台灣一名媽媽遇上無理索償，兒子在校踩爛同學眼鏡，同學的媽媽竟然要求比眼鏡價格更多賠償，直言讓孩子入讀私立學校，賠一千幾百是很少錢，更說是給兒子「精神賠償」。

兒子踩爛同學眼鏡

一名台灣媽媽向facebook專頁「靠北幼稚園」投稿，兒子在學校跟另一個小朋友發生衝突，結果不小心踩爛了同學的眼鏡。該名媽媽準備代兒子作賠償，心想兒童眼鏡應不是很貴，預計3000至4000台幣（約842至1122港元），結果對方媽媽索償更多。

老師跟我說：「對方媽媽覺得1萬塊（約2806港元）差不多，還強調有加藍光跟特殊鏡片。

怪獸家長要求精神賠償

該台媽因為怕被「搵笨」，所以特別去了3、4間眼鏡店舖詢問，眼鏡店店員均表示最多7000至8000台幣（約1964至2245港元），不似同學媽媽提及需要1萬台幣。後來，她向老師提出可否安排跟對方家長見面，一起坐下來商量解決方法，而老師很快安排雙方會面。對方媽媽一坐下就說：

我把話直接說白了，我們都是讀私立的，1萬塊（約2806港元）我覺得對這邊的媽媽來說應該都是小錢吧？

當時台媽跟老師聽完都呆了，隨後告知價錢不合理後，同學的媽媽回覆更令人感氣憤，非常不講理。對方表示︰

總要給我兒子精神賠償吧！我家小孩是獨子耶，我也沒打過他，他回去還一直哭，這樣多3000元（約842港元）安慰一個小朋友的心靈不為過吧！

網民斥責如同勒索

台媽明白兒子先打人是不對，但對方媽媽的理由令她不能接受，有感已願意賠償金額，但不應是多於眼鏡的價錢，而校方也看不下去，說會幫她。她問其他家長級網民有否類似經驗，應如何呢？

有些網民分享處理方法，有的表示兒童眼鏡的確可以很昂貴，可是該家長是怪獸家長，提出精神索償如同勒索，是很壞的身教。更多留言點撃下圖︰

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責任編輯：王明芳