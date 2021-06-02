【求子辛酸】名模徐綺雯歷6次人工受孕當媽媽　單親母親獨力照顧蠶豆症兒子

▲ 母愛偉大，徐綺雯獨力照顧患蠶豆症兒子。

曾拍不少廣告的名模徐綺雯，在2011年與澳門製衣業太子爺，之後隨老公定居澳門，直至2016年誕下兒子Carlton，後因工作經常港、澳兩邊走，但可惜兩人的婚姻僅維持7年便離婚收場。

她回復單身後，生活依然精彩充實，狀態大勇，除模特兒和律師樓的工作外，還打理珠寶生意及投資美容院，成商界女強人。其人生看似順遂，但背後有着鮮為人知的心酸。

▲ 徐綺雯現時獨力照顧患有蠶豆症的愛兒，同時兼顧事業與家庭，名副其實多功能媽媽。（陳國峰 攝)

回想起兒子出世的那天，體重只得5.7磅屬於細碼BB，驗血時更發現患上蠶豆症，令她緊張不已：「起初我對蠶豆症毫無概念，聽到病症兩個字已經好擔心，之後發現原來是我的遺傳病，因為我有隱性的蠶豆症。之後堅持餵了兩年母乳，希望給予他更豐富的營養。」

蠶豆症的症狀包括不能吃蠶豆製品、不能服用亞士匹靈成藥、不能接觸臭丸等。由於起居飲食需要非常小心。

她堅持預備食物的過程都要親力親為，絕不假手於人：「我會挑選新鮮食材，現在他開始變得挑食，所以我會上網找一些孩子有興趣而能吃的食物，例如將麵包製成動物形狀，而且多讓他參與烹調的過程，他自然愛上食物。」

▲ 由於兒子患有蠶豆症，起居飲食需要非常小心，她堅持預備食物的過程都要親力親為，絕不假手於人。(ig圖片)

她之所以將孩子捧在手心上，呵護備至，除因愛兒患蠶豆症之外，同時亦因她的求子之路曾歷盡艱辛。

經歷過6次的人工受孕、1次小產，才成功懷上兒子 Carlton。「當時結了婚4年一直都未有孩子，我們兩夫妻做了身體檢查，但一切正常，可能因為壓力比較大。3年內做過6次人工受孕，中間亦有試過小產，因為BB不太健康，這麼難得懷上了卻始終留不住，真的很灰心。」

▲ 回復單身的她，表示暫時不考慮再婚，事事以兒子感受為先。(ig圖片)

求子過程中每天也要忍痛打針吃藥，然而，滿心期待卻換來一次又一次的落空，身體上承受的痛苦都遠遠比不上心靈上的負擔，她坦言曾一度想放棄，在她正準備打消念頭之際，最終總算迎來好消息。「去到第6次時已經覺得算了吧，但可能正因為放棄的心態，整個人就輕鬆許多。」

對於一個圓滿的家庭，她有着一份憧憬及幻想，無論求子路有多漫長，她也要成為一位母親。「如果在香港失敗的話，我就會去台灣做人工受孕，如果在台灣也失敗，我就會去美國做，我相信終有一次會成功的。」

▲ 她願意给予孩子自由的發展空間，經常讓兒子自己做選擇，以訓練其獨立和自主能力。(ig圖片)

身為「學霸」的她，手持2個學士學位及1個碩士學位，但她對兒子的期望，相當簡單，只需開心、健康便足夠。在日常生活中，她也给予孩子自由的發展空間，從小就經常讓兒子自己做選擇，以訓練其獨立和自主能力。

雖然她和前夫離婚三年，但兩人依然一直保持朋友關係，在孩子的教育方式上有商有量，把孩子的需求放在第一位。

她續指現在很享受單身生活，只想專注工作，以及照顧好兒子，暫時不考慮再婚。「由於前夫居住在澳門，暑假就會帶兒子到澳門玩一段時間，讓父子有相處的時間。在兒子讀書選校方面，我們都會共同討論，但始終以我的意見為主，畢竟我照顧兒子的時間比較長，更加了解他的需要。」

▲ 回復單身的她，表示暫時不考慮再婚，事事以兒子感受為先。(ig圖片)

另外，早前首次母子檔拍疫苗廣告片，拍攝足足長達6個小時，但 Carlton 也完全沒有「扭計」，使她非常自豪：「導演都有大讚他好乖，坐定定又背熟台詞，更沒有NG的情況出現。現在他出街只要有人認得他，就會自動背出廣告台詞。」

記者：曾嘉善