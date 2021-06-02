【新駐港特派員】劉光源：香港問題是一場奪權與反奪權較量

▲ 外交部駐港公署特派員劉光源與部份傳媒會面。（外交部駐港公署提供圖片）

新任外交部駐港特派員劉光源，今日（２日）與部分香港及中央駐港傳媒會面，談及香港問題是一場涉及奪權與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量。他又批評，有人指港區國安法和完善選舉制度，損害香港未來發展前景的說法不符合事實，指過去一年，香港未有出現大規模資金流出，銀行體系結餘反而升至近4年高位，反映國際依然看好香港。

劉光源抵港履新一周後首次見記者，指香港回歸以來，證明「一國兩制」是行得通、辦得到和得人心，但在2019年遇到挑戰，修例風波期間，外部勢力試圖藉涉港問題搞亂香港和內地，阻撓中華民族復興。

他認為，香港問題的實質是一場涉及「奪權與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透」的較量，「一段時間以來，一些外部勢力抱守冷戰思維，踐踏國際法和國際關係基本準則，以所謂人權、民主、自由為幌子，肆意干預香港事務外部干預勢力，藉所謂涉港問題遏制中國發展，是搞錯了時代、找錯了對象、打錯了算盤。」

對於有人指香港國安法和完善香港選舉制度將影響香港的國際金融中心地位、損害香港未來發展前景，他則指，這些說法不符合事實，不合時宜，不負責任，並指在過去一年來，香港非但沒有像有些人危言聳聽的那樣出現大規模資金流出跡象，銀行體系結餘反而升至近4年的高位。股票市場交易活躍，IPO募資額屢創新高，充分反映國際商界依然看好香港。香港國際金融中心的地位十分穩固，綜合競爭力十分強勁，相信國際商界一定會作出符合自身利益的正確選擇。



至於公署下一步工作重點，劉表示，未來會做好三方面，包括：「更加有力反對外部干預香港事務」；「更加有力服務特區發展」，調動外交資源，全力支持港府擴大對外交往與合作，融入國家發展大局；以及「更加有力踐行外交為民」，竭力維護香港同胞海外合法權益。

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李淇