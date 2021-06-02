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【綠色就業】環境局「綠色就業計劃」再推逾800個環保相關職位　涵蓋「EV普及化」等環保工作範疇

社會 16:42 2021/06/02

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環境局發言人今日(2日)表示，今年繼續在「綠色就業計劃」下開設或資助約800個環保相關職位，包括約500個有時限職位，以及約300個大專畢業生資助項目職位。(經濟日報資料圖片)

環境局發言人今日(2日)表示，今年繼續在「綠色就業計劃」下開設或資助約800個環保相關職位，包括約500個有時限職位，以及約300個大專畢業生資助項目職位，提供更多就業機會，進一步推動環保。

政府在今年《財政預算案》宣布再撥款66億元，開設額外約3萬個有時限職位，因此「綠色就業計劃」今年將繼續開設或資助約800個有時限職位，當中約500個有時限職位涵蓋「EV普及化」、「惜物減廢」及「山海無痕」三個環保工作範疇，有關職位主力推動電動車普及化、支援各項減廢回收項目及推廣「山海無痕」郊遊文化，職位包括全職和兼職，為期約三個月至一年，適合不同技能及學歷人士。

此外，「大專畢業生資助項目2021」為僱主提供每月5610元資助，以支付每位符合資格畢業生部分月薪，為期18個月，預計可資助約300個職位。此項目將於7月2日開始接受申請。

環境局發言人表示，期望資助項目能為相關畢業生提供更多能夠學以致用的就業機會，亦有助環保業界的專業延續性。

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責任編輯：洪芷晴

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