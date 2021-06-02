【校長專欄】每天聆聽學生的一分鐘窩心分享 校長：孩子會給我們盼望及力量

▲ 校長認為，孩子也會給我們盼望及力量。

能夠迎來同學回校相見，是這年最快樂的事。早上迎接同學回校，學生和家長隔著口罩也能感受的笑容如陽光清新。同學們回來校園各異其趣，其中一位同學讓我印象深刻，他早上回校和我打招呼後，偶爾會邀請我和他一起由校門走一段路到樓梯，這段短短的路程，他會談談近來上課的趣事、新近看過的書籍、還有他對當日的天氣預測⋯⋯數次聽完這樣那樣的小分享，他就很滿足的上課室開始一天的學習生活，我也為這短短的一分鐘溝通感覺暖心。

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疫情下同學的學習有很多適應，人際的疏離感可能比過往強烈。家長和師長在這段時間的陪伴是孩子們的安慰和力量，看到師長們在小息時和同學談談心事，放學後留下同學跟進學習情況；還有家長們對孩子學習的支援和珍惜寶貴的親子時光，都在孩子們這段抗疫路上留下珍貴的足印。今天縱有困難，日後回望會是見證孩子成長的歷程。

這星期的一個清早，小男生又來和我走著那段清晨小路，不同的是今天他沒有分享自己的經歷，只是好奇的問我：「校長，你今天好像有點累，加油呀！」是的，5月的工作原來有點累人，一句鼓勵能溫暖人心。

同行的陪伴者不一定是大人，有時小孩子也會給我們盼望與力量，最好的你和我等待著最好的我們一起成就彼此。

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