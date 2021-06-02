【直資中學】一條龍11年完成小學中學課程　真道書院雙軌制曾出產IB狀元

▲ 真道書院是全港唯一以11年完成小學及中學課程的學校。（經濟日報資料圖片）

位於將軍澳的香港華人基督教聯會真道書院屬中小學直資一條龍學校，也是全港唯一以11年完成小學及中學課程的學校。真道書院既提供中學文憑試課程（DSE），同時開辦國際文憑課程（IB），學生在公開試成績優異，過去亦曾誕生IB狀元。

提供DSE及IB課程

真道書院採用「十一年一貫」課程，分為2年基礎階段（初小）、 5年拓展階段（高小至初中）及4年通達階段（高中）。學生可在完成通達階段第2年（中四）後，選擇在通達階段第3年及第4年（中五至中六）選讀DSE或IB課程，而真道的校長曹希銓博士亦早於1979年修讀IB課程。

▲ 2019年IB考試，真道書院誕生1名考獲44分的榜眼及3名得43分的探花。（經濟日報資料圖片）

據學校網頁顯示，拓展階段為期5年，是整個11年課程的重要部分。學校會安排學生戶外考察學習，亦會於長假期舉辦外地考察活動，供學生自由參加。學生可以在英語以外，多修讀一種語言，學校更會聘任以英語及普通話為母語的教師。

2020-21年度中一至中六學費為$32,300，修讀IB課程則全年學費為$83,680。真道書院於將軍澳設有兩個校舍，位於嶺光街的校舍為小學部，中學部校舍則位於勤學里，兩校舍相距不遠。書院新翼大樓設有室內泳池、準NBA標準的室內籃球場、藝廊、多功能會議廳、國際文憑資源室、STEM工作室等。

▲ 真道書院提供DSE及IB課程。（經濟日報資料圖片）

設小組及個別面試

校方公開拓展階段第4年（中一）的入學申請資訊，申請人一般須完成兩階段的面試，包括小組面試及個別面試。小組面試方面，校方將以對談或活動形式，留意申請人的分析能力、邏輯思維、創意及行為表現。合適的申請人及其家長將獲邀出席個別面試，校網列明收生準則，包括︰

1. 申請人面試表現。例如語言能力、社交及溝通技巧、解難技巧及對他人的關愛等。

2. 申請人家長面試表現，例如對學校辦學理念的認同、對創新理念的欣賞、對申請人充足的支持、對學校的委身及家校合作參與等。

3. 當兩個申請人在整體表現非常接近時，有兄弟姊妹在該校就讀的申請人將會有優先入學資格。

同場加映︰大光德萃書院落實幼小中一條龍 首間中學推行IB兼英國高考雙軌課程

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳