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【廣東爆谷】張敬軒深情唱跨年代金曲　《明日之廣東歌》限量收藏本預購15分鐘售罄

娛樂 17:09 2021/06/02

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張敬軒打頭陣。

叱咤903節目《廣東爆谷》由昨晚 （6月1日）至6月30日期間逢星期一至五晚上9時至11時，將邀請多個歌手及音樂單位分享他們喜愛的廣東歌曲，即席獻唱不同年代的代表作，節目同步於my903.com Facebook專頁網上直播，首集請來張敬軒打頭陣，於AVON錄音室獻唱多首軒仔喜愛的時代曲。

張敬軒唱廣東歌。

軒仔現身《廣東爆谷》

節目中，軒仔表示：「10年代算是我最茂盛時候，當時我已經加入香港樂壇一段時間，感覺自己融入了這裡，是樂壇一份子。那時香港樂壇主要以樂隊跟唱作歌手為主，音樂性好強，我們『創作4小強』包括我、方大同、王菀之同張繼聰都創作了不同音樂作品。」

軒仔帶來首次公開獻唱王菀之作品《 突然一生人》，更大讚王菀之的作品猶如詩詞一般優美。

接著軒仔獻唱出葉德嫻的《不捨也為愛》，他指：「綵排這一首歌時，我都忍不住唱到有點哽咽，好多廣東歌歌詞都會記錄當下生活形態同社會面貌，而這一年我有好多朋友因為種種原因離開香港，我自己都是一個背井離鄉的人，這一種離愁別緒心情令我好感慨，同一個地方，同一份歌詞，今日再唱另有一番味道。」

「創作4小強」包括張敬軒、方大同、王菀之同張繼聰。

接近節目尾聲，軒仔獻唱出70年代電視劇主題曲《明星》，他說道：「哥哥（張國榮）、梅姐（梅艷芳）、羅記（羅文）、Deanie姐（葉德嫻） 等等天王巨星都曾經在AVON錄音室錄音，所以今晚在此希望用這首歌向他們致敬。」

《明日之廣東歌》預購後15分鐘售罄

談及《明日之廣東歌》企劃，軒仔笑言：「真係傻佬先會咁做，將橫跨幾個年代的廣東歌通史集結成《明日之廣東歌》收藏本，好多謝你為香港樂壇做了這件事！」

《明日之廣東歌》。

叱咤903 Colin由去年7月1日展開了一連365日的《明日之廣東歌》企劃，由資料蒐集、篩選和整合，用一年時間寫下廣東樂壇歷史和野史，結集成《明日之廣東歌》收藏本，限量推出合共903本，而收藏本已於昨日（6月1日）中午開始預購後15分鐘售罄。

踏入企劃的最後一個月，《廣東爆谷》將一齊為企劃倒數，與歌手和樂迷一同由明日之廣東歌，聽到廣東歌之明日！

撰文 : TOPick柴犬出動

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