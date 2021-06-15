【綠葉王】入行31年演員路歷盡艱辛不言棄　黃文標支持年輕人義不容辭

▲ 入行31年黃文標演員火不滅。

工科出身的黃文標，從小的志願並不是「演員」，卻大半身為演戲奉獻，與演戲結下不解之緣。認識黃文標後，會發現驃悍只是他的皮囊，他內裏裹藏著一顆溫柔的心，拍攝學生電影時對身邊的人更是百般照顧，與電視的刻板形象有著極大的反差，或許這次的TOPick訪問能讓大家重新認識黃文標。

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▲ 黃文標入行31年。（《經濟日報》照片）

惡霸形象深入民心

在1989年從TVB訓練班畢業後入行的黃文標，當時他出道最初的5年沒有留鬍鬚，獲派演都是較正氣的角色，直到留鬚後，開始了他「御用收數佬」、「御用黑社會」的演藝生活。

黃文標接受TOPick訪問時，豁達面對自己被定型演反派的演藝路：「我在27歲入行，自己也知自己事，不是靚仔，所以很早已清楚自己位置，大概到哪兒。成為一線小生對我來說不重要，最重要是在戲劇當中找到滿足感。」

電視上的黃文標都是惡形惡相，他也坦言：「路人會指指點點，第一次認識的人會先怯一怯，覺得我是惡霸，會有這刻板印象。」

所以大家如果偶然在街上看到黃文標時，可以熱情地呼喚：「標哥！」，相信他會投以電視上沒出現過的微笑。

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最難忘的海上拍攝

黃文標已離開TVB，不過入行約32年，他最難忘仍是在大台拍攝的日子。

他苦笑回憶最心酸是拍跳海：「不知道為何，跳海、淋雨一定會在天冷時拍，當時在拍《包青天》，我們開封七子其中四個王朝、馬漢、張龍、趙虎都要跳海，同事教我可先包好保鮮紙，會沒那麼冷。」

黃文標在公司包好保鮮紙，但未去到目的地已經感覺快窒息，所以黃文標把保鮮紙脫掉：「但真的很冷，一下水拍了一會兒我已經抽筋，要扶我上岸鬆腳。」

面對窒息和寒冷的問題，他經一事長一智：「因為透不到氣，一定要撕開，若再有下次，我會要求穿潛水衣。」

▲ 黃文標回憶在大台的落水戲份。（湛斯雅 攝）

大台工作儲蓄不夠100元

離開TVB後，黃文標曾有一年多空白期，之後有報道指他轉行賣魚，黃文標澄清：「其實我是幫朋友運魚。」

現時黃文標在游飈的水觸媒生意幫忙，並得到同是演員出身的游飈體諒：「我也經常和他說拍戲是我的興趣，如果要外出拍戲，你要放我。他一口答應，讓我沒戲拍時回去幫忙。」

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離開TVB後產量大減，甚至需要運魚補貼生活，黃文標也不覺得那是人生低潮：「我不覺得那是低潮，我曾經在大台月尾出糧，兩個戶口加起來不夠一百元，已經做了一段時間，所以低不低潮是看你自己的心態。」

即使演員生活不足以維生，黃文標仍沒想到轉行，儘管當自己「太大洗」。

為下一代出力

現在黃文標會利用放假時間接戲，訪問當日正好為學生電影《鬚根》開工，對於放假時工作，黃文標稱：「其實也會攰，但當演員是夢，而夢就是要經常發的。」

▲ 黃文標不忘演員的初心。（湛斯雅 攝）

這天的通告由中午12時到凌晨4時，而且演學生作品，黃文標更是不會收足報酬，當作是對新一代的支持：「任何一行也要有承傳，沒有新血加入，這行會沒落的。現在香港的電視電影巿道已經下跌得很利害，曾經香港是數一數二，現在已被日本、韓國、內地取代，真的很可惜。」

黃文標當了大半輩子的綠葉，襯托出無數的巨星，演員的路上仍然默默耕耘，以自己的方式支持他最放不下夢。

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場地：西貢新通記

記者：鄭嘉瑤

同場加映：鍾志光訪問