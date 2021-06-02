【三跑融資】香港機場去年客運量按年跌88%　建設費收入半年僅$5,600萬大跌97%

▲ 受疫情影響，機場客量急跌。（資料圖片）

疫情影響本港航空交通，運輸及房屋局局長陳帆稱，去年香港機場客運量及飛機起降量，分別880萬人次和160 665架次，按年跌87.7%及61.7%。去年貨運量（連郵件）雖然保持平穩，但亦按年錄得7.1%的跌幅，至450萬公噸。陳帆預計，視乎各地疫情發展，料客運量要待3至4年內，才回復至疫情前水平。



陳帆回應立法會一項書面質詢稱，機管局財務業績取決於機場航空交通量。疫情對機管局收入，以至營運盈餘造成重大影響。由於旅客量急挫，機管局2020/21財政年度的上半部分，徵收得來的機場建設費只有5,600萬元，比對上一個財政年度同期下跌97.2%。

另一方面，機管局於疫情以來，向機場同業提供多輪紓緩措施，包括各項租金及費用減免，令收入大減。機管局已採取多項控制成本措施，包括重訂資本開支的優次，以及實施凍薪和凍結人手等安排，保持資金流動性。至於機管局未來收入，視乎世界各地應對疫情的發展，客運量或可在3至4年內逐步回復至疫情前水平。

然而陳帆相信，全球航空交通的復蘇步伐，仍有很多不確定因素。鑑於機管局的財政狀況與航空交通量的恢復程度息息相關，機管局目前難以準確預計營運盈餘，以及機場建設費收入。



機管局正按計劃，推進三跑道系統項目及其他項目工程。機管局會繼續透過保留其營運盈餘、徵收機場建設費，以及在市場上集資，為三跑項目提供融資。當中營運盈餘及徵收機場建設費佔三跑道系統項目融資的比例，會因應客運量和收入減少而相應下調。

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責任編輯：吳卓峰