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【打針獎賞】中華廠商會擲300萬現金抽獎　頭獎可獨得100萬元簽賬額

社會 17:02 2021/06/02

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

中華廠商會擲300萬現金抽獎，頭獎可獨得100萬元。

廠商會響應政府呼籲，今（2日）宣布推行「有種有賞」疫苗獎賞計劃，總值超過500萬元。當中為已接種兩劑新冠疫苗的18歲以上港人，可以於網上登記進行抽獎，涉及300萬現金，又指大抽獎共有兩輪，頭獎可獲100萬元現金，預料最快於7月底舉行。

廠商會會長史立德透露，本月中推出300萬元現金大抽獎，廠商會撥出100萬、個人再捐贈100萬，再由會董集資100萬，舉行兩輪網上大抽獎。他補充，兩輪抽獎的各有一個頭獎名額，為100萬元簽賬額，計劃於7月底及9月初舉行。而一些參與「有種‧有賞」的企業和社會人士亦已答應捐出禮品和預付卡簽帳額進行抽獎，包括踏入100周年的嗇色園將捐出若干數目的金牌，以作抽獎。參加人士必須年滿18歲或以上，持香港身分證，並已完成接種2劑新冠疫苗。

他又稱，除了希望提高香港的疫苗接種率，亦希望刺激本港市道，故港人在指定商户消費每滿100元，可額外獲得最多5個抽獎機會。他重申，推動市民接種疫苗是「鼓勵總比懲罰好」。

廠商會為增加接種率，由6月中起亦會提供消費優惠。現階段參與團體包括新世界集團、莎莎、合興集團、金怡假期、德國寶、佳寧娜集團等。

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記者：陳麗娜

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