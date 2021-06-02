【法援署】林鄭：社會近年永遠政治立場先行　無理指控將令公義不得彰顯

▲ 行政長官林鄭月娥。（馮漢柱攝）

特首林鄭月娥出席「法援署50周年」活動時表示，本港近年變得泛政治化，司法及法援制度受衝擊，強調社會人士提出意見時，應建基於事實，否則任何無理據指控，只會削弱法援署公信力，從而令公義不得彰顯，難以符合法律面前人人平等的憲制要求。

林鄭表示，香港是開放多元社會，人人都可有不同意見，但批評必須建基於事實，指本港近年受不同事件影響，變得泛政治化、爭議不斷，對事物看法永遠政治立場先行，司法以至法援制度受到一定衝擊，不少人就法院裁決或法援決定提出批評質疑，少數人甚至作出人身攻擊。她強調，社會人士就法援制度或對法援署提出意見，必須建基於事實，並且充分理解法律援助，是維護香港法治的重要一環，又認為法援署必須依據有關法律，一視同仁處理申請個案。

法律援助署署長鄺寶昌就表明，法援民事案件的成功率最高達91%，署方並非亂批申請，亦有機制防止濫用，形容外界對法援署的批評和投訴，存在不公允，增加法援工作的壓力，又指法援制度的公信力受損不是好事，希望不會再有類似壓力。

他表示，法援署成立的目的，是為有合理理據提出訴訟，不會因為欠缺經濟能力而無法尋找公義，去年接獲超過14500多宗申請，過去兩年批出7500宗法援，反映法援是維護法治的其中一個基石，為公眾尋求公義上擔當重要角色。鄺寶昌指，署方未來一段時間會盡量加強與持份者及公眾的溝通，消除誤會，同時在符合法例規定下，增加工作透明度，令外界明白署方的工作。

法律援助服務局主席梁永祥指出，公眾關注司法覆核系統和法援制服是否有被適當使用，根據2020/21年的統計，司法覆核有關的法援批准個案只佔1.1%，有關的開支只佔總開支3.57%，重申會加強宣傳，提升公眾對法援工作的認同，以消除社會上對法援署的誤解和偏見。他又強調，無論申請人牽涉謀殺、打劫甚至國安法，只要能通過資產審查，都可以享有法援保障，法援署不應走在法庭之前，代為指被告有罪而不批出援助。

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責任編輯：李淇