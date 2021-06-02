【南區交通】政府正研究南港島綫西段項目意見書　陳帆：待華富邨重建才開展工程

▲ 政府正在研究南港島綫西段項目的意見書。（資料圖片）

港鐵去年底向政府提交「南港島綫（西段）」項目建議書，運輸及房屋局局長陳帆稱，當局正在研究，會因應華富邨一帶發展及重建時間表等因素，考慮項目未來路向。政府預計，有待華富邨居民遷移至接收屋邨，騰空邨內空間作為鐵路工地後，才開展南港島線（西段）相關工程。

陳帆今（2日）出席立法會大會，回應議員質詢時，指南港島線（東段）2016年底通車後，紓緩南區對外主要道路的交通，例如香港仔隧道及薄扶林道（沙宣道至置富道的一段）的平均流量，2017年分別下跌約5.6%及約4.4%，相關路段的車流其後亦保持平穩。

為盡早規劃南港島線（西段），政府去年底收到港鐵的項目建議書，相關部門正在研究，並會因應薄扶林南部近華富一帶的發展情況、華富邨重建時間表和「躍動港島南」的發展，適切考慮項目未來路向。



當局預計，薄扶林區人口將於未來一段時間保持平穩，在華富邨重建後才有明顯增長，亦有待居民陸續由華富邨遷移至薄扶林南的接收屋邨，從而騰空華富邨內空間，作為鐵路項目工地後，才可開展南港島線（西段）工程。當局會盡量配合華富邨重建，適切調整公共交通服務。在敲定南港島線（西段）的鐵路方案前，政府會按照既定程序就方案的細節諮詢公眾。

運輸署也致力改善南區交通，因應區內新發展項目，積極要求設立交通改善措施，包括要求在薄扶林南房屋發展時，一併改善薄扶林道和域多利道路口的容車量；以及在海洋公園水上樂園內，提供車輛掉頭處以改善深灣道交通。



政府又計劃在「明日大嶼願景」下，推展一組連接屯門沿海地區、大嶼山、交椅洲人工島及香港島的優先運輸走廊，當中包括第4條過海行車隧道，落成後有助分流及疏導現時3條過海行車隧道及其連接道路的交通情況。立法會已批准「中部水域人工島相關研究」的撥款申請，有關研究預計於今年6月展開。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

責任編輯：吳卓峰