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【勁歌金曲】跟谷婭溦對唱大受好評　龔柯允曾被批實力見底感難過

娛樂 15:00 2021/06/02

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龔柯允（左）跟谷婭溦合唱《讓我跟你走》。

龔柯允（Karen）轉投新公司後，受到老闆器重，先後為她舉行加盟發佈會和為演出電影包場舉行欣賞會，近日更為她請來星級歌唱老師Christine Samson教她聲樂，及化妝老師教化妝。

Karen星途曾歷崎嶇不平，曾經在馬來西亞、台灣及香港出道，一直未有一好機會令大眾認識，上年參加真人秀節目時，更被指音樂潛能已見底，但唱片公司老闆覺得Karen未被發掘潛能，完成比賽後旋即簽約成為旗下歌手。

龔柯允一展實力。

Karen表示 :「其實參加真人秀節目時，可以算最迷茫階段，當時希望可以透過節目令自己再進步，節目令有我得著好多，但事業方面就一直在樽頸位，好難有新突破。當時真的不開心…始終我最鍾意唱歌，不想放棄。」

Karen早前就跟谷婭溦上《勁歌金曲》，節目出街後Karen表現大獲好評，solo新歌《一轉眼》更得到爆like支持。

跟Christine Samson學唱歌。

Karen更獲老師稱讚 :「老師說可能我之前太被自己框住，所以好似已經見底，其實只是未找到一個突破點，好開心遇到老師，她幫我可破到框框，亦好感激老闆培哥給機會，希望日後可以再給更多不同的一面給樂迷。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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