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【日本過江龍】香港首間DAISO直營店7月登陸筲箕灣　網民期待$12店：冇得頂

休閒消費 18:34 2021/06/02

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

香港首間DAISO直營店將於7月在筲箕灣開幕。

Living Plaza by AEON主打出售$12的生活家品，當中的貨品都是日本100円店DAISO的產品。最近筲箕灣 Island Walk 地下的一個店鋪正進行裝修，圍版印有「DAISO JAPAN」的字樣，並預告將會於7月開業，成為品牌於香港的首間直營店！

點擊大圖了解詳情：

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DAISO JAPAN位於筲箕灣道163號 Island Walk地下，從相片可見，店鋪仍在裝修中，外圍的圍版印上「DAISO JAPAN」字樣，寫著「Opening in July」，預告將會在7月開業。

DAISO是日本其中一間100円店，而品牌在海外的分店並非由DAISO直接營運。至於「AEON香港」是 DAISO的官方合作夥伴，但AEON就將香港店舖命名為「Living Plaza by AEON」，而店舖售賣的產品大部分是DAISO的產品，售價為每件$12，故又被稱為12蚊店。

至於新店售賣的產品跟 Living Plaza by AEON 有甚麼分別，有待各位市民在開幕時親自到場探索一下。產品售價方面，相信每件產品由 $12 起，跟 Living Plaza by AEON 一樣。

網民期待新店開幕

有網民今天亦拍照分享到「筲箕灣西灣河關注組」Facebook群組，不少網民都表示期待，表示「歡迎加入筲箕灣區12蚊！」。有眼利的網民發現這店舖和一般的Living Plaza by AEON不同，推斷是DAISO在香港的直營店。

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責任編輯：陳珈希

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