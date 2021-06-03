【萬能淘寶】網民淘寶¥158脫疣機自行脫疣　皮膚科醫生：可致灼傷易留疤痕

▲ 有網民聲稱從淘寶入手一部「去痣掃斑機」用來脫疣。

網購平台千奇百趣，最近就有網民分享，以人民幣158元（約193港元）從淘寶入手一部「去痣掃斑機」用來脫疣。該名網民分享成效，表示連試4次才成功脫去手指上的頑固疣，其他部位就一次已搞定，引發網民熱議。皮膚科專科醫生胡惠福表示，這類儀器原理是用熱力燒焦皮膚組織，但因能量釋放未必穩定，可致灼傷留疤，故此不建議使用。

一名女網民上周五（5月28日）在Facebook群組「淘寶開心share」發帖分享，自己早前花了5,600港元脫去身上兩個部位的疣，胸口尚有幾粒疣，但不捨得以高昂價格脫疣，於是「膽粗粗」去淘寶買了一部聲稱有「去痣掃斑」功能的儀器來自行脫疣。

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買家表示自己手指有一粒疣，本身要做冷凍治療，但她就用這部淘寶儀器，連試4次之下成功脫疣，而其他部位只需用一次就脫走。她強調自己從未用過在臉上，沒有受過專業訓練，亦叫其他人「自己衡量」，引來不少網民熱烈議論：

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買家回應部分網民提問，指脫疣過程覺得不會太痛，而她亦無用到脫疣機附贈的麻醉膏。有網民就問買家：「掂到皮膚嗰下係咪會jaja聲燒燶咗咁？」買家回應：「係，但唔會流血」。

更多淘寶買家分享：

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皮膚科專科醫生胡惠福接受TOPick訪問時表示，不建議用這類型淘寶儀器。他解釋，這類儀器原理都是用熱力方式去燒焦皮膚組織，但所釋放的能量可能未必穩定，而且有機會燒得很深，可引致灼傷，容易引致疤痕。

胡惠福續指，疣分為不同種類，治療除了是為改善外觀、紓緩病徵（如痕癢或痛楚）之外，亦有機會減低疣的擴散範圍，以及傳染他人的風險：

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疣也有不同治療方式，最終都是要找醫生判斷確診再處理。胡惠福表示：「因為疣都分好多種種類，唔同種類選擇的處理方法可能都有些不同。」

點擊了解不同治療方式：

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▲ 皮膚科專科醫生胡惠福。

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責任編輯：羅嘉欣