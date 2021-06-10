【直資中學】播道書院推行「人人皆資優」政策　重視生命教育提升學生自信

▲ 播道書院由2006年創校至今一直深受家長歡迎。（資料圖片）

位於將軍澳的播道書院，是直資「龍校」，中、小學部位於同一校舍。播道書院由2006年創校至今一直深受家長歡迎，皆因學校推行「人人皆資優」政策，鼓勵學生發展多元興趣，提升學生自信。

播道書院在學術及非學術領域都表現出色，曾誕中學文憑試（DSE）考獲六科5**的「榜眼」，亦在校際運動比賽、音樂節及辯論比賽中屢獲殊榮。學校今年1月與香港資優教育學苑建立伙伴關係，設立「資優教育衛星中心」，未來將籌辦課程供資優學生參與。

▲ 播道書院創校校長盧偉成服務學校15年。（資料圖片）

推行「人人皆資優」政策

據中學概覽資料，播道書院中一至中六各設5班，採用英語為主要教學語言。創校校長盧偉成服務學校15年，一直深信學生各有潛能和強項，故學校推行「人人皆資優」政策，設「木人巷」展示學生作品，「內容有寫作、創科......不是只有成績好才有機會」，鼓勵學生發展多元興趣。

盧校長曾在網上專欄分享，指學生在學術或運動方面達到一定水平，便會鼓勵他們走出校園，放眼世界，參與本地和海外的進修課程或比賽，與世界各地的傑出學生交流。他以校隊為例，指播道書院的中國舞、巧固球及滾軸溜冰隊，曾遠赴台灣、新加坡及西班牙等地比賽，屢獲殊榮。

為鼓勵學生積極分享學習，學校定期舉辦「說學高峰會」、「學習分享平台」、「5分鐘自學分享」等活動。學校亦重視生命價值教育，將德育、公民教育、基督教教育、生涯規劃教育滲透入教學和校園生活中。

▲ 學校推行「人人皆資優」政策，設「木人巷」展示學生成就。（資料圖片）

收生程序

播道書院為「一條龍」學校，所有小六學生都可原校升讀中學。中一收生面試會於每年12月份進行，收生準則為操行、學業表現及面試表現，此外若有兄弟姊姊就讀該校，或是學校職員之直系親屬，將提升入讀機率。學費方面，2020-21年度中一至中六學費為$25,700。

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責任編輯：王明芳