【涉藏炸藥】兩男生涉帶炸藥回校　中六生辯稱帶回家做實驗

▲ 兩男生涉將帶炸藥回校，案件今於區域法院續審。經濟日報資料圖片

中六男生在前年將有俗稱TATP的高性能炸藥帶回校，並涉交予同學又向老師指「幾好玩嘅」，校方終報警處理，兩男生否認管有爆炸品等共3罪，案件今（2日）於區域法院續審，兩名被告被裁定表證成立。首被告黎文光自辯指案發前兩星期，在旺角警署附近，有一名穿黑衣的人士將一包錫紙包給佢，並稱「用火燒佢識爆嘅，好好玩」，黎遂將錫紙包帶回家做實驗。

黎文光在案發時就讀中六，他自辯稱在案發前5至6星期，在基隆街近五金舖的附近的地上拾到一個金屬物，黎以為是工業釘槍的零件，遂掛於銀包，打算向朋友展示。

黎又指在案發前約兩星期，在旺角警署附近，有1名穿黑衣人士將1包錫紙包交給他，並稱「用火燒佢識爆嘅，好好玩」，黎遂將錫紙包帶回家做實驗。黎形容錫紙內的粉末刺鼻，像洗指甲水氣味，經上網查看資料後知道是TATP。

黎續指，將涉案錫紙包放入雪櫃，案發前他以該些TATP在家做過4次實驗。首次實驗將4顆像BB彈大小般的粉末，放於紙巾上，再用火機燃燒，黎形容「噗」一聲，粉末瞬間消失，沒有火焰及煙。

及後幾次實驗，黎曾以鎚仔揼粉末及不再放入雪櫃，並以火燒，結果都是一樣。黎指做實驗是希望了解及研究TATP的危險性。

辯方問及黎有關警方從其手機檢取與次被告趙旭的通訊內容，其中「快啲散，佢哋諗住包抄」。黎解釋當時正觀看示威，並著趙小心，「俾狗搞」則是被母親友人養的狗隻舔。

另外，黎又指出帶該些粉末回校是想交給老師及同學，讓他們做實驗，交給趙時知道趙不想要，但及後學校打鐘，黎遂立即離開，沒有回頭。審件明(3日)續。

兩名被告為19歲黎文光及18歲趙旭，黎被控管有爆炸品及無牌管有彈藥共兩罪，控罪指他於2019年11月27日在馬鞍山學校內明知而管有一個錫紙包載有 4 粒豌豆大小的三過氧化三丙酮（TATP）粉末，和管有1枚未用過的空包彈，及與趙一同管有約 1/8 粒碗豆大小的 TATP 粉末。

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記者：陳卓欣