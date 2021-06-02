【公民科】內地考察團可按校本情況安排　學生考察後須交專題報告反思所見所聞

▲ 公民與社會發展科新學年起將於中四級推行。（經濟日報資料圖片）

公民與社會發展科新學年起將於中四級推行，課程內包含內地考察及與之相關的專題研習。教育局今日（2日）公布課程指引，當中詳細列明對內地考察的要求，建議將考察安排於中四或中五級。學生完成考察後須進行專題研習，總結及反思考察團中的所見所聞。

指引列明，考察團的活動須包含中華文化元素，例如體現傳統文化在現代社會的傳承和發展、認識文化遺產的保育和活化、參觀博物館內的中華文化展品等。

其中教育局將會提供相關的內地考察團讓學校報名參加，參加的學生和隨團教師，都可以獲得教育局資助團費；學校亦可選擇自行籌辦或參與校外團體所辦的考察團，教育局不會對前往考察的次數、日數、行程路線的遠近等作統一規定，學校可按校本情況安排。

學生在完成考察後要以個人名義撰寫專題研習報告，總結行程所得及作個人反思，包括考察的經歷，對其認識國家發展、個人成長有何幫助；又或是因為參與考察活動而解開了哪些迷思。除了文字模式，學生可以採用非文字模式來完成報告，例如模型製作、影音短片、網頁等。

指引舉出一個以廣州為目的地的考察團作例子，3日2夜的行程包括參觀粵劇藝術博物館、聖心教堂、沙面區歷史建築群等活化工業遺產及保育歷史建築，亦包括有關廢物處理、城市環境綠化的行程。至於專題研習的題目，其中一個可接受的例子為以廣州的歷史街區保育為主題，學生可分析曾經考察的參訪點，即是沙面區歷史建築群的保育措施和成效外，亦可比較香港保育中環區歷史建築的情況，探究兩地有哪些可以互相借鏡的地方。

指引建議學生使用10學時，完成搜集和閱覽與考察行程相關的資料及完成專題研習報告等，學校亦可按情況增加課時。

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記者：黃悅晴