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【檢疫酒店】檢疫酒店房間供應緊張　香港酒店業主聯會建議開放備用房間應急

社會 17:59 2021/06/02

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置地文華東方酒店為檢疫酒店計劃之一。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情稍緩，適逢暑假將至，更是留學生回港高峰期，多間檢疫酒店房間供應緊張，部分已經爆滿。香港酒店業主聯會關注到預訂檢疫酒店房間供應緊張情況，建議在短期內增加指定酒店房間，將有助滿足回港人士的需要。

聯會指，隨著暑假臨近，留學生回港高峰期將至，預訂檢疫酒店房間供應緊張。聯會曾與政府指定檢疫酒店計劃部門商討，在視乎當時情況增加或減少房間的機制下，現時參與計劃的檢疫酒店開放備用房間，以舒緩房間供應不足的問題；政府將會與個別酒店去商討備用房間的數量及安排，以達至雙嬴局面。

聯會向政府建議可以緩和暑假房間供應的方法，與早前表示有意參與但未獲邀的合適酒店聯絡，希望可在短期內增加指定酒店房間，將有助滿足回港人士的需要。

聯會重申，就供應檢疫酒店房間的問題上，將會全力配合政府的要求及安排。

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記者：曾卓鋒

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