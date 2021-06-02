【本地公海遊】有郵輪7月底起出發首、次航錄9成預訂　周五兩晚團最受歡迎

▲ 「雲頂夢號」7月底起首、次航錄9成預訂率。（資料圖片）

星夢郵輪旗下「雲頂夢號」於7月正式復航，並推出兩晚及三晚行程，集團今(2日)表示，5月27日起開放予公眾預訂後，市民反應熱烈，7月30日出發的首航以及8月1日出發的第二個航次均錄得接近9成的預訂率，近乎爆滿；而所有8月出發的周末航次預訂率亦接近5成，當中以周五出發的兩晚「周末漫郵Seacation」最受歡迎。

雲頂郵輪集團總裁朱福明先生表示，感謝香港市民對星夢郵輪復航的熱烈回響，感到鼓舞，相信「雲頂夢號」的夏日海上遊航線將進一步滿足渴望出遊的香港市民的期望，為他們帶來真正安心安全的旅遊選擇。

「雲頂夢號」Super Summer Seacation夏日海上遊航線將於7月30日正式展開，航程包括逢周五出發的兩晚「周末漫郵Seacation」、逢周三出發的兩晚「平日郵閒Seacation」，以及逢周日出發的三晚「郵長假期Seacation」。

星夢郵輪特別推出暑期早鳥推廣優惠，以雙人同房計算，入住海景露台客房的週三出發兩晚「平日郵閒Seacation」郵輪假期價格每人港幣1,188元起，推廣期至6月中旬為止。

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記者：陳麗娜