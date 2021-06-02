  • 30°C
香港時間 : 2021602日 (週三) 18:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無牌按摩院】國安處處長蔡展鵬於無牌按摩店出現　涉案按摩院4人被控准保釋候訊

社會 18:11 2021/06/02

分享：

熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

3女1男涉管理及經營賣淫場所及無牌按摩院，案件今於東區裁判法院提堂。經濟日報資料圖片

國安處處長蔡展鵬被指於疑是無牌按摩院出現，警方於涉案按摩院拘捕數人，其中3女1男被控管理或經營賣淫場所及無牌按摩院等罪，案件今(2日)於東區裁判法院提堂。4人暫時毋須答辯，案件押後至7月21日，各被告准保釋候訊。

4名被告為女按摩師李亦晴（36歲）、報稱無業的越南籍女子元秋香（34歲）、女按摩師張明芳（35歲）及無業漢胡炳雄（61歲）。4人分別被控管理賣淫場所、經營賣淫場所、管理沒有有效經營牌照的按摩院及經營沒有有效經營牌照的按摩院共6罪。

元及張分別被控於2020年10月28日及11月5日，在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓1樓A室管理上址作經營賣淫場所。李及元則同被控於2021年3月19日，在同一地點管理上址賣淫場所及無牌按摩院，即Viet Spa。

胡則被控兩罪，指他於2020年10月28日至2021年3月19日，在同一地點經營賣淫場所；並於2020年12月2日至2021年3月19日，在同一地點經營無牌按摩院，即Viet Spa。

4名被告暫時毋須答辯，案件押後至7月21日再提訊，各被告分別准以500至5,000元保釋外出候訊。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧

罪行 東區 SPA 記者 按摩 越南 莊士 灣仔

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶