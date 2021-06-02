【無牌按摩院】國安處處長蔡展鵬於無牌按摩店出現　涉案按摩院4人被控准保釋候訊

▲ 3女1男涉管理及經營賣淫場所及無牌按摩院，案件今於東區裁判法院提堂。經濟日報資料圖片

國安處處長蔡展鵬被指於疑是無牌按摩院出現，警方於涉案按摩院拘捕數人，其中3女1男被控管理或經營賣淫場所及無牌按摩院等罪，案件今(2日)於東區裁判法院提堂。4人暫時毋須答辯，案件押後至7月21日，各被告准保釋候訊。

4名被告為女按摩師李亦晴（36歲）、報稱無業的越南籍女子元秋香（34歲）、女按摩師張明芳（35歲）及無業漢胡炳雄（61歲）。4人分別被控管理賣淫場所、經營賣淫場所、管理沒有有效經營牌照的按摩院及經營沒有有效經營牌照的按摩院共6罪。

元及張分別被控於2020年10月28日及11月5日，在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓1樓A室管理上址作經營賣淫場所。李及元則同被控於2021年3月19日，在同一地點管理上址賣淫場所及無牌按摩院，即Viet Spa。

胡則被控兩罪，指他於2020年10月28日至2021年3月19日，在同一地點經營賣淫場所；並於2020年12月2日至2021年3月19日，在同一地點經營無牌按摩院，即Viet Spa。

4名被告暫時毋須答辯，案件押後至7月21日再提訊，各被告分別准以500至5,000元保釋外出候訊。

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記者：林育慧