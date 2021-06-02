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【打針獎賞】太平洋酒吧集團推600萬元抽獎活動　得獎者可「全單免費」或獲酒精飲品

社會 18:25 2021/06/02

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太平洋酒吧集團推600萬元抽獎活動，鼓勵市民接種疫苗。(資料圖片)

太平洋酒吧集團宣布，為響應香港特別行政區政府「全城起動　快打疫苗」的運動，太平洋酒吧將送出600萬元，以抽獎形式送予已接種新冠疫苗的香港居民，以提高疫苗接種率。

集團表示，即日起凡完成接種疫苗的香港居民，即可參加幸運大抽獎，有機會贏取「全單免費」或其他由太平洋酒吧送出之酒精類飲品，禮品總值600萬元。

太平洋酒吧集團董事錢雋永指出，希望香港經濟能夠盡快回復正軌，令更多人接種疫苗是遏止疫情的最佳辦法，故希望由太平洋酒吧集團率先響應政府呼籲為香港出一分力，亦希望未來能夠令更多同業響應政府，推出更多不同優惠吸引香港市民接種疫苗。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

 

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