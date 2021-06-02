【集結判囚】中大學生會前會長區倬僖囚半年　官現場變暴力衝突風險高

▲ 區倬僖今於九龍城裁判法院被判監半年。經濟日報資料圖片

中大學生會前會長區倬僖涉於2019年10月，與另外4人一同參與九龍遊行，5人事後被控參與非法集結、管有攻擊性武器及違反《禁蒙面法》等13項控罪，5人經審訊後被定罪，案件今（2日）於九龍城裁判法院判刑。裁判官判刑時指，案發時為公共秩序受影響高峰期，政府剛頒下禁蒙面法，現場變暴力衝突風險高，判處區入獄半年，其餘被告判監6至8個月。

涉案5名被告依次為謝煒洛（22歲）、區倬僖（22歲）、胡耀生（49歲）、梁馨駿（21歲）及楊卓穎（21歲），除胡耀生為公務員之外，另4人均報稱為學生。

被告謝煒洛的代表律師求情指，勞教中心報告指他因身體欠佳而不適合，候任天主教香港教區主教周守仁為謝所撰寫的求情信形容顯示，謝的品格良好，被告亦承諾會「持戒精進」。

被告區倬僖的代表律師則指，報告指勞教中心是其中一項合適判刑，區願意為本案負責任，雖然仍有一個學期才畢業，但亦願意接受勞教中心或短期監禁。裁判官葉啓亮則指，報告顯示被告區倬僖解釋自己當時戴口罩是因為呼吸困難，似乎未知事件嚴重性。區的律師回應指，雖然被告並非有「傳統的悔意」，但從其親筆信可見他願意承擔責任。

胡耀生的代表律師求情指，被告年紀不輕，已失去工作，亦失去長俸，其重犯機會是零，已達到阻嚇作用。餘下2名被告梁馨駿及楊卓穎的律師則表示，勞教所報告指兩人均適合入勞教中心。

裁判官葉啓亮判刑時指，本案發生在旺角主要幹道，有人以垃圾及其他雜物堵路，雖然集結人數不達百人，但有人拆欄杆、在馬路上遺下磚頭等，事件動用大量警力，集結的人及後仍未有停止堵路，首被告謝煒洛更用鐵通襲擊警員。

裁判官指出，2019年10月20日案發時，正處於公共秩序受影響高峰期，政府剛頒下禁蒙面法，現場變暴力衝突的風險高，故不得只考慮事件帶來的後果，亦要考慮被告所用的手段，就每人各1項的非法集結及1項的違反禁蒙面法罪，分別以6個月及1個月監禁為量刑起點。

另就首被告謝煒洛襲警一罪，裁判官指他向警員頭部方向襲擊，警員以圓盾擋格，其衝擊力令其肩膊感痛楚，被告襲擊行為會觸法其他人破壞社會寧的漣漪效應，故以4個月監禁為量刑起點；另就被告胡耀生阻礙警員拘捕另一被告的阻差辦公罪，則以4個月為量刑起點；就部分被告攜管有石頭、索帶、行山杖及噴漆的控罪，則均以2個月監禁為起點。

裁判官指部分被告的刑期分期及同期執行後，謝煒洛被判監8個月，區倬僖、梁馨駿及楊卓穎被判監6個月，胡耀生則被判監7個月2星期。

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記者：林欣樂