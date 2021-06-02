【疫苗獎賞】觀塘凱滙公布抽獎方法　完成疫苗者6月15日起到網站登記【附詳情】

▲ 信和集團公布「打針送樓」大抽獎詳情。

信和集團今（2日）公布，完成接種兩劑疫苗的香港市民，可參與大抽獎，終極大獎是觀塘私樓項目「凱滙」一房449呎單位，位於47樓超高層，價值1,080萬元。於9月1日或以前、已年滿18歲的本地市民，完成接種兩劑疫苗後，也合資格抽獎。

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參加者最快6月15日早上9時起，於指定網站登記，截止日期9月1日下午5時半。信和集團稱，將為中獎幸運兒，繳交印花稅、律師費、註冊費及第1年管理費等。

另外還有20份獎品，每份價值10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。得獎者必須持有有效香港身份證。

《經濟日報》早前報道，發展商早前停售3座47樓D室單位，該單位可能是抽獎活動準備送出的單位。有關樓盤價單，凱滙3座47樓D室價單定價為1277.4萬元。

另外據售樓說明書所示，該單位面向西北，單位設有一個露台、工作平台，設有「梗廚」，浴室設有浴缸，客飯廳為長方形間隔。

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責任編輯：吳卓峰