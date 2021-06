【余安安抱孫】長女李文琪一索得男　余安安榮升最靚外婆：So excited

▲ 余安安做外婆。

恭喜!余安安的孫仔今日(2日)出世,她榮升「最靚的外婆」!余安安今年3月中於IG宣佈長女李文琪懷孕的喜訊,近日安安姐不時於IG貼出一系列女兒李文琪的孕照,並透露一家人都已準備好迎接新成員。

余安安今日於個人IG貼出孫仔的「腳仔相」,公佈孫仔已經出世, 榮升外婆的她難掩喜悅寫道:「So excited ! Yay!!!!!」

余安安今日於個人IG發帖文,相片裡她輕撫著孫兒的小腳仔,相中寫著「It's a boy」,之後她以英文留言:「So so happy that I can officially announce my grandson has arrived today ! So excited ! Yay!!!!!」帖文大意是指很高興今天可以正式宣布她的孫子已經出世!

最美外婆

今年61歲的余安安靚足多年,到今依然保持弗爆身型。於今年3月14日,安安姐於Instagram宣布大女李文琪有喜,網民大讚余安安榮升為「至靚的外婆」。當日她於IG貼出跟大女李文琪的的合照,只見她摸著女兒的孕肚難掩喜悅,她留言道:「午飯後和我的Babe一起散步! #always my sweet girl」

余安安於2016年榮升外母,其任職律師的大女李文琪與男友Jeremy結婚,當時安安揚言希望3年內可抱孫,現在安安姐終於榮升為外婆!

另外余安安有份主持TVB節目《日日媽媽聲》正在播映中,於節目裡她不時跟各星媽分享湊女經。

