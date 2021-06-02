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【余安安抱孫】長女李文琪一索得男　余安安榮升最靚外婆：So excited

娛樂 19:13 2021/06/02

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

余安安做外婆。

恭喜！余安安的孫仔今日（2日）出世，她榮升「最靚的外婆」！余安安今年3月中於IG宣佈長女李文琪懷孕的喜訊，近日安安姐不時於IG貼出一系列女兒李文琪的孕照，並透露一家人都已準備好迎接新成員。

余安安今日於個人IG貼出孫仔的「腳仔相」，公佈孫仔已經出世， 榮升外婆的她難掩喜悅寫道：「So excited ! Yay!!!!!」

余安安今日於個人IG發帖文，相片裡她輕撫著孫兒的小腳仔，相中寫著「It's a boy」，之後她以英文留言：「So so happy that I can officially announce my grandson has arrived today ! So excited ! Yay!!!!!」帖文大意是指很高興今天可以正式宣布她的孫子已經出世！

【凍齡有方】61歲余安安將抱孫被讚最靚外婆　美魔女長年保持體重不超過120磅　

最美外婆

今年61歲的余安安靚足多年，到今依然保持弗爆身型。於今年3月14日，安安姐於Instagram宣布大女李文琪有喜，網民大讚余安安榮升為「至靚的外婆」。當日她於IG貼出跟大女李文琪的的合照，只見她摸著女兒的孕肚難掩喜悅，她留言道：「午飯後和我的Babe一起散步！ ＃always my sweet girl」

余安安於2016年榮升外母，其任職律師的大女李文琪與男友Jeremy結婚，當時安安揚言希望3年內可抱孫，現在安安姐終於榮升為外婆！

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【日日媽媽聲】余安安+袁詠儀「公審」花心男　享齊人之福鄧兆尊：我好尊重女人　

另外余安安有份主持TVB節目《日日媽媽聲》正在播映中，於節目裡她不時跟各星媽分享湊女經。

同場加映：黃美棋訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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