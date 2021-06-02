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【疫苗接種】袁國勇稱12歲至16歲兒童打針前毋須身體檢查　「以往有打兒童疫苗就可打新冠疫苗」

社會 19:00 2021/06/02

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袁國勇：以往有打兒童疫苗就可打新冠疫苗，稱12歲16歲兒童打針前毋須身體檢查　（黃傑偉攝）

港府昨（2日）晚公布，上周六已收到BioNTech藥廠提交臨牀數據和申請降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇今回應指，除非該名兒童對疫苗成分有嚴重過敏，或有長期病沒控制好，或打針前有發燒，才不應接種疫苗；他又指不認為12至16歲兒童打針前須先作身體檢查，直言：

如果以往一向有打兒童所有疫苗，點解新冠疫苗唔打得？沒有這樣的道理。簡單一句，有打開兒童所有疫苗，就應該可打新冠疫苗。

袁又指，最重要是父母對打針的想法，認為應先改變大眾市民對疫苗副作用有偏差的印象，如有人擔心會死亡或小產，強調所有死亡個案，經解剖都發現死者有嚴重血管疾病，相信涉事死者即使不打針亦會於同日或該星期內死亡，重申如不打針，會對社區有好大傷害。

對於新冠疫苗臨床事件評估專家委員會通過，昨日起個別死亡個案只會在與疫苗接種有潛在關聯下，才作出公布。袁國勇表示，其沒有參與決策過程，又強調重點是當局應在公布相關嚴重或死亡個案時，必須同時交代本港每日有多少件同類事件，否則會為市民帶來錯覺：

應該（疫苗接種計劃）一開始就咁做，遲啲開放俾兒童打針都係，例如好多小朋友，一發燒就抽筋入院，係好常見。

袁國勇表示私家診所疫苗病毒株污染男警樣本包，強調本港已40日「清零」，詳情請看：【下一頁】

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記者：鄧凱文

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