【引入海外醫生】立法會首讀草案　陳肇始：人手不足問題逼在眉睫

▲ 陳肇始表示，有逼切需要為合資格的非本地培訓醫生開闢新途徑。（馮漢柱攝）

立法會今日首讀《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，食物及衞生局局長陳肇始表示，條例是為香港永久性居民，但非本地培訓的醫生開闢新途徑，強調香港醫生人手不足的問題，已經逼在眉睫。

陳肇始指出，本港人口日趨老化，對醫療服務的需求有增無減，直言需要更多醫生以應付需求。她續指，醫管局和衞生署的專科服務輪候需時，其中一個主要原因，便是公營醫療系統的醫生人手短缺，而目前有個別專科，例行類別個案輪候時間超過100星期，坦言情況令人憂慮。

她又提到，香港目前每1,000名人口，就只有兩名醫生，數字遠低於其他先進經濟體，目前既要要為醫管局人手「止血」，積極挽留醫生人手，也要「輸血」，吸引合資格非本地培訓醫生來港在公營醫療系統服務。

另外，陳肇始又提到，過去15年已增加逾倍醫科生學額，但訓練醫生需時，進一步增加醫學院培訓容量亦有實際局限，明言難以單靠增加本地學額，以解決醫生人手問題。

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責任編輯：陳宛彤