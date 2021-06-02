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【調教你MIRROR】MIRROR感走紅後迷失　AK哽咽直言不及以前開心【有片】

娛樂 18:02 2021/06/02

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《調教你MIRROR》

ViuTV出動皇牌MIRROR參與的新節目《調教你MIRROR》將於6月7日晚首播，而節目的第3條預告片亦推出。今次《調教你MIRROR》最新預告片段大約40秒，收錄成員MIRROR 12子真情流露的感人片段。

當中隊長楊樂文（Lokman）、副隊長江𤒹生（AK）、姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）及王智德（Alton）等，互相擁抱痛哭。

從《調教你MIRROR》預告所見，Lokman在節目內受訪時喊住說：「最近就係好迷失囉！」AK更含淚稱：「搵唔返以前嗰種開心。」

【調教你MIRROR】AK入營後有重大改變　江𤒹生感恩疫市有工開：珍惜實戰機會

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姜濤盼MIRROR好

至於邱傲然（Tiger）表示：「無論乜嘢都好，都仲有11個（隊友）撐住我、頂住我。」而呂爵安（Edan）更說：「冇MIRROR我哋甚麼都不是。」

人氣皇姜濤表示：「我真係好希望MIRROR好。」柳應廷（Jer）說：「呢個節目可以令我哋之間了解多咗對方。」

除催淚情節，預告片亦有MIRROR隨導師梁祖堯指導下玩遊戲，從中建立彼此默契及信任，另外12子與梁祖堯大合照盡快流露歡欣笑，估計節目內有更多12子流露真性情的畫面。

撰文 : TOPick柴犬出動

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