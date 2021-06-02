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【股票印花稅】立法會三讀通過調高稅率　擁8席經民聯無人投贊成票

政治 19:54 2021/06/02

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許正宇稱，調整股票交易印花稅是要提高政府收入。（馮漢柱攝）

立法會今日以30票贊成、3票反對、2票棄權，三讀通過《2021年收入（印花稅）條例草案》，落實本年度財政預算案中，提高股票印花稅至0.13%建議，有關調整將在今年8月1日生效。擁有8席的經民聯無人支持，其中金融服務界張華峰、工程界盧偉國、地產及建造界石禮謙，更投下反對票。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，調整股票交易印花稅，主要是提高政府收入，以維持穩健的公共財政，按照今年2月底至5月底的每日平均成交計劃，估計調整印花稅率，每年能為政府帶來約187億元額外收入。

張華峰就批評，草案並不公道，強調是為業界，以及幾百萬小股民，投下堅定的反對票。盧偉國則希望，政府能重視「識生金蛋的雞」。

實政圓桌田北辰則表示，不反對加稅，但政府不應每當經濟不景，就調高印花稅，認為要研究擴寬稅基，以解決根本問題。

目前經民聯擁有8名立法會議員，無人投下贊成票，但亦不是一致反對。除了3人投反對票，工業界吳永嘉就投下棄權票，其他4名成員則未有投票，分別是身兼行會成員的林健鋒及劉業強、議員梁美芬，以及立法會主席梁君彥，但梁君彥是按傳統不投票。

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記者：陳宛彤

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