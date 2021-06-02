【公民科】經評審教科書將於明年推出　教育局將上載教學參考示例供學校使用

▲ 楊潤雄預計經評審的中四及中五年級課本將於明年推出。（經濟日報資料圖片）

公民與社會發展科新學年起將於中四級推行。教育局局長楊潤雄表示，經評審的中四及中五年級課本將於明年推出，局方過往為通識科編製的教材，部分內容亦切合公民科的課程，學校可繼續適當地選用。指引亦在「學與教」的章節中提醒教師在討論某些課題時，應小心避免觸發學生的強烈情緒反應，亦要避免簡單將學生分類。

教育局局長楊潤雄於今日（2日）發布網誌，表示教育局已向出版社提供指引，預計經評審的中四及中五年級課本將於明年推出，學校可於2022/23學年選用，換言之，新學年中四將沒有經評審的教科書可使用。

楊潤雄表示，局方正全力開發形式多元的學與教資源，包括教學簡報、教學參考示例、工作紙，以及專為學生設計的網上自學課程等，並會將材料陸續上載至公民科的網上資源平台供學校使用，而教育局以往為通識科編製的教材，部分內容亦切合公民科的課程，學校可繼續適當地選用。

局方今日公布的指引中，亦有列明建議校方如何選擇公民科的學與教資源，並指出教育局已在網上建立課程資源目錄，又提醒教師提供的資料和數據必須仔細核實其客觀程度及可靠性，而仍在發展當中的事件或議題，往往極具爭議，而且未必具備足夠和客觀可信的資訊，相關報道和評論亦會因應事件的發展改變，難以讓學生展開持平和具證據支持的討論，不適宜用作探究的題材。探究學習也不應引導學生將探究方向局限於正反二元對立的角度。

以往的通識科指引中，有章節談及照顧學生的情緒需要，指出通識課程，爲學生提供很多反思個人成長和身份認同的機會，尤其在「自我和個人成長」學習範疇中，與生活經歷關係尤其密切，建議教師用較抽離的媒介引起討論，並應小心避免觸發學生的強烈情緒反應。新指引中亦提醒教師在討論某些課題時，應小心避免觸發學生的強烈情緒反應，不應以班上成員的私人問題為討論話題，但就刪去提及個人成長；新指引又說學生的需要是多樣性的， 教師需要多與家長、學生、班主任溝通，以免簡單地把學生分類。

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記者：黃悅晴