【疫苗接種】44歲婦接種後9日亡涉缺血性心臟病　專家初步評估與疫苗無關

▲ 衞生署指，截至5月30日晚上11時59分的過去一星期，共接獲183宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告。(經濟日報資料圖片)

衞生署指，截至5月30日晚上11時59分的過去一星期，共接獲183宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫院管理局（醫管局）呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案。



截至5月30日晚上8時，本港市民合共接種了約236萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的巿民約135萬名，佔全港16歲或以上人口的20.7%。衞生署共接獲3,289宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.14%，當中包括21宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案，佔疫苗接種總劑量的0.0009%。



截至5月30日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結6宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

另外，專家委員會6月1日召開了恆常會議，評估於5月17日至5月30日期間一宗接種新冠疫苗14日內的死亡個案，涉一名44歲女子，解剖後顯示缺血性心臟病，初步認為與疫苗接種無關。

▲ 專家委員會6月1日召開了恆常會議，評估於5月17日至5月30日期間一宗接種新冠疫苗14日內的死亡個案。(政府新聞處提供)

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責任編輯：洪芷晴