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【疫苗接種】教育局宣布教職員6月1日後接種人士翌日可獲一日假　冀學校為教職員提供便利以鼓勵接種

社會 20:31 2021/06/02

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教育局今日（2日）宣布，所有資助學校以薪金津貼支薪的現職教職員(包括教學人員/非教學人員)，如在本年8月31日或之前接種疫苗，在接種每一劑疫苗後，可於接種後翌日享有一天「疫苗假期」。（資料圖片）

教育局今日（2日）宣布，所有資助學校以薪金津貼支薪的現職教職員(包括教學人員/非教學人員)，如在本年8月31日或之前接種疫苗，在接種每一劑疫苗後，可於接種後享有一天「疫苗假期」。

教育局指，若教職員於本年6月1日至8月31日期間接種疫苗，他們可於接種翌日享有「疫苗假期」一天，若有關教職員於上午接種疫苗，他們可選擇於接種當天的下午及翌日上午放取合共一天的「疫苗假期」。若教職員已於本年5月31日或之前接種疫苗，亦可以就每一劑疫苗，於2022年3月31日或之前放取有薪特別假期一天，上限共兩天。

對象包括直接資助學校和已參加幼稚園教育計劃的幼稚園/幼稚園暨幼兒中心的教職員， 以及以其他政府津貼聘任的資助學校合約教職員，官校教職員則以公務員事務局公布的相關安排為準。

另外，就沒有參加幼稚園教育計劃的幼稚園/幼稚園暨幼兒中心、及私立學校(包括提供非本地課程的學校)的教職員，局方鼓勵學校一視同仁，為他們實施上述安排。

教育局建議，為確保學校正常運作，教職員應預先向學校提交「疫苗假期」的申請，學校亦須妥善備存所有教職員「疫苗假期」及其接種疫苗的記錄。

教育局同時建議，為鼓勵學校教職員積極參與接種新冠疫苗，冀學校為教職員提供便利， 例如採用彈性上班時間或容許教職員在非教學工作的辦公時間離校接種疫苗，一起推動「全城起動快打疫苗」，合力在這個關鍵時刻透過大規模的疫苗接種，盡速為本港建立防疫保護屏障。

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記者：曾卓鋒

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