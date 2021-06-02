【強制檢測】6間小學及幼稚園爆發上呼吸道感染　須接受強制檢測

▲ 深水埗興華街西6號荔枝角天主教小學就讀二年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師須接受強制檢測。（資料圖片）

食物及衞生局今日（2日）發出強制檢測公告，由於6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與新冠病毒病相似，為謹慎起見，5五間學校及另外1間學校的指明級別被納入今日強制檢測公告。

任何人在5月20日至6月2日期間曾身處：

香港九龍佐敦新填地街52-58號1樓聖美雅學校

香港新界元朗屏信街9號中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校

香港新界元朗屏信街5-7號中華基督教會元朗堂真光幼稚園

香港九龍觀塘安秀道23號安泰邨服務設施大樓1樓香港耀能協會安泰幼兒中心

香港九龍旺角砵蘭街387號2-3樓香港保護兒童會-童樂居

香港九龍深水埗興華街西6號荔枝角天主教小學就讀二年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師

上述超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）須於6月4日或之前接受檢測。

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記者：曾卓鋒