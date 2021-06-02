【網絡騙案】騙徒訛稱代申請電子消費券　42歲女子被騙2萬元

▲ 經初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。（資料圖片）

政府日前公布會派發5000元電子消費卷，最快在今年暑假派發。惟有騙徒以短訊訛稱為銀行職員，並以申請消費券為由，騙走受害人個人資料及2萬元。

警方近日接報，有騙徒冒充銀行職員透過通訊軟件WhatsApp發訊息至受害人，稱可預先登記領取5000元電子消費卷。經初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

警方表示，在上月17日接獲一名42歲女子報案，指收到自稱銀行職員的短訊，表示可以協助申請5000元政府消費券，並要求受害人提供身份證、地址證明，以及銀行和個人資料。受害人提交資料後，其電話卡隨即失效，遂向有關銀行查詢，並發現騙徒以受害人身份開設支付平台帳戶，並透過受害人銀行帳戶提取2萬元到有關支付平台帳戶。受害人懷疑受騙遂報案。

警方指，騙徒利用受害人身分證及地址證明，向電訊公司申請補發電話SIM卡，同時利用受害人電話及戶口資料開立「電子銀包」戶口，並透過戶口將受害人存款轉走。經初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

警方呼籲市民，如接獲一些來歷不明的電話或短訊指可以幫助申領政府消費券，一定要小心核實對方的身份，以免墮入騙案。如有任何懷疑，可致電反詐騙協調中心二十四小時熱線182 222或有關銀行機構查詢求助。

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記者：曾卓鋒