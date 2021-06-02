  • 29°C
香港時間 : 2021602日 (週三) 23:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】港府明起收緊內地及澳門抵港人士檢測要求　無打疫苗須5次檢測

社會 21:50 2021/06/02

分享：

熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港府今日(2日)公布，明日(3日)起收緊若干抵港人士的檢測要求。(經濟日報資料圖片)

港府今日(2日)公布，明日(3日)起收緊若干抵港人士的檢測要求，曾逗留內地及澳門的抵港人士，無論按「回港易」計劃抵港，或已完成接種新冠疫苗，均由現時抵港後接受2次檢測，增至須在到達香港的第3天、第5天及第12天，接受合共3次檢測。至於未完成接種疫苗人士，由現時接受2次檢測，增至須在到達香港的第3天、第7天、第12天、第16天及第19天，接受合共5次檢測。

至於曾逗留台灣及新加坡抵港人士，港府指鑑於當地疫情發展及確診個案涉及新變種病毒，早前已收緊曾逗留台灣及新加坡抵港人士的登機、檢疫及檢測要求，強制檢疫期由原先的7天（已完成接種疫苗人士）或14天（未完成接種疫苗人士）分別調整為14天或21天。

為進一步降低輸入個案風險，政府額外要求於收緊台灣及新加坡檢疫措施前已經抵港的相關人士，須在完成強制檢疫後，接受第12天或第16天和第19天強制檢測，並在強制檢測獲確認為無染疫結果前，留在其居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點。至於收緊措施後的抵港人士，強制檢疫及強制檢測安排將與曾逗留其他高風險地區的抵港人士一致。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【爆竊案件】36歲非法入境男藏鐵片六角匙被捕　另涉2宗爆竊案
20:31 2021/05/12
【爆竊案件】36歲非法入境男藏鐵片六角匙被捕　另涉2宗爆竊案
【確診個案】19歲港女入境深圳後確診　樣本檢出抗體未知何時染疫
17:22 2021/05/24
【確診個案】19歲港女入境深圳後確診　樣本檢出抗體未知何時染疫
【e-道過關】入境處進一步推展「非觸式 e-道」　市民可透過容貌識別技術過關
18:28 2021/05/26
【e-道過關】入境處進一步推展「非觸式 e-道」　市民可透過容貌識別技術過關
【非法勞工】入境處全港展開打擊非法勞工行動　共8人被捕
17:13 2021/05/28
【非法勞工】入境處全港展開打擊非法勞工行動　共8人被捕
【新冠肺炎】袁國勇：當局正為入境者驗抗體進行測試劑評估　旅客篤手指滴血20分鐘有結果
11:21 2021/05/31
【新冠肺炎】袁國勇：當局正為入境者驗抗體進行測試劑評估　旅客篤手指滴血20分鐘有結果

你可能感興趣

【爆竊案件】36歲非法入境男藏鐵片六角匙被捕　另涉2宗爆竊案
20:31 2021/05/12
【爆竊案件】36歲非法入境男藏鐵片六角匙被捕　另涉2宗爆竊案
【確診個案】19歲港女入境深圳後確診　樣本檢出抗體未知何時染疫
17:22 2021/05/24
【確診個案】19歲港女入境深圳後確診　樣本檢出抗體未知何時染疫
【e-道過關】入境處進一步推展「非觸式 e-道」　市民可透過容貌識別技術過關
18:28 2021/05/26
【e-道過關】入境處進一步推展「非觸式 e-道」　市民可透過容貌識別技術過關
回港易 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 編輯 經濟 新加坡 澳門 肺炎

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶