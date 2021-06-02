【強制檢測】港府明起收緊內地及澳門抵港人士檢測要求　無打疫苗須5次檢測

▲ 港府今日(2日)公布，明日(3日)起收緊若干抵港人士的檢測要求。(經濟日報資料圖片)

港府今日(2日)公布，明日(3日)起收緊若干抵港人士的檢測要求，曾逗留內地及澳門的抵港人士，無論按「回港易」計劃抵港，或已完成接種新冠疫苗，均由現時抵港後接受2次檢測，增至須在到達香港的第3天、第5天及第12天，接受合共3次檢測。至於未完成接種疫苗人士，由現時接受2次檢測，增至須在到達香港的第3天、第7天、第12天、第16天及第19天，接受合共5次檢測。

至於曾逗留台灣及新加坡抵港人士，港府指鑑於當地疫情發展及確診個案涉及新變種病毒，早前已收緊曾逗留台灣及新加坡抵港人士的登機、檢疫及檢測要求，強制檢疫期由原先的7天（已完成接種疫苗人士）或14天（未完成接種疫苗人士）分別調整為14天或21天。

為進一步降低輸入個案風險，政府額外要求於收緊台灣及新加坡檢疫措施前已經抵港的相關人士，須在完成強制檢疫後，接受第12天或第16天和第19天強制檢測，並在強制檢測獲確認為無染疫結果前，留在其居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點。至於收緊措施後的抵港人士，強制檢疫及強制檢測安排將與曾逗留其他高風險地區的抵港人士一致。

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責任編輯：洪芷晴