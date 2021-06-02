【新冠疫苗】本港累計已接種疫苗劑量破247萬劑　昨5人打針後送院1人需留醫

▲ 港府今（2日）公布，今日再多約3.2萬人打針。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃踏入第97日，港府今（2日）公布，再多約3.2萬人打針，其中11,300打首針科興、8,400打首針復必泰，另有5,400打次劑科興、7,200打次劑復必泰，至今共約142萬人已接種第一針、約105萬人已接種第二針，累計已接種疫苗劑量破247萬。

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此外，今共約41,700人市民在網上預約接種疫苗，其中26,500名市民約打復必泰、15,200名市民約打科興。

另外，過去24小時共有5宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中4人已經出院，1人留院觀察。

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記者：曾卓鋒