【躉船起火】昂船洲海面躉船起火逾5小時未救熄　葵青區居民聞到燒膠異味

▲ 今日（2日）下午5時許，昂船洲大橋對出海面躉船著火，涉事船隻載有大約2000噸金屬廢料，船隻冒出大量濃煙。(網上圖片)

今日（2日）下午5時許，昂船洲大橋對出海面躉船著火，涉事船隻載有大約2000噸金屬廢料，船隻冒出大量濃煙，維港兩岸高處清晰均可見衝天黑煙，多人見狀報案，消防出動四條喉及一隊煙帽隊灌救，火警至晚上9時許仍未救熄，事件中暫無人受傷。有網民指煙霧隨風飄至美孚、深水埗、長沙灣旺角，甚至港島等範圍，其中包括美孚新邨、海麗邨等，均有居民聲稱聞到濃烈煙味及燒膠味。

有多名網民分享在家的空氣清新機，顯示空氣中懸浮粒子超標。

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TOPick查詢消防處表示，火警發生逾5小時，至今仍未救熄，消防出動4喉一煙帽，以及救火船進行灌救，目前躉船有15名海員安全，暫時未有人受傷；附近地區近岸的居民或會受隨風飄散的煙霧和氣味影響，居民可暫時關閉門窗，並保持鎮定

不過至晚上，美孚、長沙灣及大角咀一帶煙霧瀰漫，不少附近居民聞到濃烈煙味及燒膠氣味，深水埗區議員楊彧於Facebook專頁指，船隻傳出的煙霧，比上月另一宗同發生於昂船洲鐵皮倉的火警更濃烈及刺鼻，建議居民暫時緊閉門窗，等煙霧散去後才開啟。他又指，今次的臭味比以往火警味道濃烈得多，懷疑可能船上有化學物品起火，不少海麗邨居民都話聞到後感到不舒服，包括刺眼、涸喉、頭痛等。

楊彧其後回覆TOPick查詢表示，氣味由晚上6時開始傳出，「去到7、8點最勁，聽到有救護車聲來來去去3、4轉，去到9點開始散，情況先有改善」。

葵青區議員冼豪輝亦於Facebook專頁指，全青衣都煙霧離漫，「有勁大陣燶味」，加上風向因素，青衣泳池亦正要求所有泳客上水到更衣室暫避。

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記者：洪芷晴、曾卓鋒