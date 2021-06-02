【2020年優質建築】香港兒童醫院榮膺優質建築大獎最高殊榮　新公屋安泰邨力壓豪宅在住宅項目封王  

▲ 林鄭月娥（前排右八）頒發優質卓越大獎予香港兒童醫院的工程團隊。政府新聞處圖片

2020年度優質建築大獎今天(6月2日)在香港君悅酒店公佈結果及舉行頒獎儀式。香港兒童醫院連奪兩項大奬，包括大會最高殊榮之「優質卓越大獎」，及「香港非住宅項目（新建築物 - 政府，機構或社區）」優質建築大獎。

優質卓越大獎得主香港兒童醫院同時獲頒今屆首設的「優建盃」奬杯。「優建盃」鑄有每屆「優質卓越大獎」的得奬項目，標誌本港建築的輝煌歷史，由每屆的獲勝團隊保存直至轉交翌屆得主。

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質建築大獎每兩年由九個本港房地產界專業學會和機構聯合舉辦，於2020年度進行第10屆。本屆主題為「創建都市‧用心建造」，嘉許所有以心和關懷來改善社區的房地產專業人士及建築項目。由房地產界共15名翹楚組成的評審委員會嚴格評選所有參賽作品，表揚六個參賽類別的優秀建築項目。

香港兒童醫院外，其他優秀建築大奬得主包括：藝里坊‧1 號（香港住宅項目 (單幢建築物)）、安泰邨（香港住宅項目 (多幢建築物)）、Victoria Dockside（香港非住宅項目（新建築物 - 非政府，機構或社區）），及大館-古蹟及藝術館（香港建築項目 (翻新及活化)）。

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政長官林鄭月娥出席頒獎典禮時表示，未來數年，政府每年將投入至少1,000億港元於基本工程項目上，「連同私營機構，我們預測香港全年完成的建造工程總值將達3,000億元，創造超過30萬個就業機會。我們的樓宇和工程建造界，以及眾多相關的行業和公司，未來將充滿發展機遇。」

2020年度優質建築大獎籌委會主席莫國和工程師表示：「業界對於本屆大奬的積極反應令大會感到鼓舞。即使身處變幻莫測的時代、縱然面對眾多不確定性，建築業仍然保持熱忱和堅毅，以誠心和關懷來維護社會的福祉。」下屆優質建築大獎將於2022 年頒發，由香港營造師學會擔任輪任主席，於2021年底開始接受提名。

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責任編輯 李志強