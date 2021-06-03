【消暑有法】夏天長嘆空調易患冷氣病　中醫教4大抗病貼士及3款食療

▲ 註冊中醫何慧欣推介茶飲驅走冷氣病。

夏季到來，每天氣溫高達30多度，火傘高張，走入室內嘆冷氣，暑氣即時全消。但其實長期處於空調環境下，很容易令人患上冷氣病，會出現鼻塞、頭暈及精神不振等徵狀，嚴重的話甚至有機會引致面癱，以及誘發中風。

想避免出現冷氣病，中醫師建議大家要注意室外及室內的溫差，還可從按穴位及食療着手，預防患上冷氣病。

夏季天氣炎熱，身體會出現變化。註冊中醫何慧欣解釋︰「夏天炎熱及潮濕，如果身體長期處於溫度過高的環境，容易使我們耗氣傷津，便會出現身體怠倦、頭重暈眩、口渴煩躁、氣短乏力等。」

▲ 天氣炎熱，大家都喜歡在室內涼冷氣，如果溫度過低，便有機會患上冷氣病。(iStock圖片)

導致冷氣病的3大原因

溫度高企，大家會開冷氣降溫，何醫師說不少人喜歡把空調的温度調得很低，加上室內的空氣不太流通，便很易患上冷氣病。冷氣病是一種綜合症，在中醫角度上來說，有3個主要原因︰

1︰夏天冷氣温度過低，導致室內外温差較大，當由炎熱的室外進入室內時，過低的室內空氣就是寒邪（或夾濕），襲於肌表，皮膚汗孔突然收縮，暑熱一下子不能正常透過排汗而散出，出現無法排汗、身熱怕冷，頭痛身重，肩頸僵硬等現象。

2︰如果夾有濕氣入侵脾胃，可導致腸胃不適，例如腹痛、上吐下瀉、胃腸脹氣、食慾不振等症狀。

3︰室內的温度低和空氣不流通，耗損身體的陽氣，身體衛外不固，會出現鼻塞、頭暈、打噴嚏、精神不振等症狀。

何醫師又提到，有些體質的人會較易患上冷氣病。「陽虛或陰虛體質的人，如果經常出入溫差很大的空間，身體較難適應，都會容易引致冷氣病。而久坐冷氣空間，如果本身屬於陽虛體質，身體陽氣不足，更加容易受寒邪入侵導致患病。」

▲ 何醫師說冷氣病表現出來的徵狀與一般傷風感冒無異，都有打噴嚏、流鼻水、怕冷、精神委靡等，但如果發病程度比較輕，離開室內冷氣空間一段時間後可以恢復。(iStock圖片)

嚴重可致面癱或中風

冷氣病若嚴重的話，更會出面癱的情況。「長期在冷氣地方會導致陽氣不足，身體正氣虛弱，處於抵抗力不足的狀態，加上長時間正面吹風受寒，可以導致『風邪』入絡，發生『口眼歪斜』，即面癱的情況，可以表現為口角歪斜、單側眼皮合不上等。」

除了發生面癱之外，受風邪入侵亦有機會誘發中風。「之前都曾經發生一個病例，有病人於室外做運動後返回冷氣空間後發生中風現象，原因是因為運動後流汗，未有及時補充水份，血液變得黏稠，加上突然進入冷氣空間，血管收縮變得狹窄，容易形成血栓造成阻塞，便發生中風情況。」

注意肩頸及背部保暖

想避免患上冷氣病，何醫師說多注意健脾除濕，少吃冰冷及寒性食物。另外，可以多刮痧暢通位於背部的膀胱經及督脈，幫助增強抵抗力。「如果在冷氣下，經常打噴嚏流鼻水，可以按壓印堂和迎香穴，要有痠脹的效果，大概兩分鐘；還可按風府及大椎穴，可以幫助驅風、清利頭目，預防及減輕因冷氣病引起的精神欠佳、頭痛頭暈的情況。」

在日常的生活上，何醫師更分享4個對抗冷氣病的小貼士：

1：要注意肩頸及背部保暖，隨時要準備外套，避免受寒。

2：避免風口直接對着身體，尤其頭及肩頸部分。

3：當進入氣溫較低的房間前，應該先把汗水抹乾。

4：經常在室內工作的上班一族，可以在上班前或下班後多走路，讓背部多受太陽照射，因足太陽膀胱經及督脈在背部循行，主一身之陽氣，受太陽照射可以增加體內陽氣，幫助保身體抵抗外邪入侵。

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湯水及茶飲食療

要預防及抵抗冷氣病，何醫師分享以下食療︰

1︰薑茶

功效︰驅風散寒、溫肺止咳

材料︰生薑一片、熱水300毫升。

做法︰把生薑切片後，清洗乾淨，加入300毫升熱水，浸泡10分鐘即可飲用。

備註︰容易喉嚨痛、長口瘡人士慎服。



2︰檸檬肉桂茶

功效︰驅風散寒、活血化瘀

材料︰肉桂粉1/4 茶匙、 蜜糖適量。

做法︰把肉桂粉加入300毫升滾水，浸泡15分鐘後，待水溫降至70度左右，加入蜜糖即可。

備註︰月經過多及孕婦不宜飲用。



3︰四神排骨湯

功效︰健脾補腎、增強體質

材料︰熟薏仁20克、蓮子20克、茨實20克、山藥30克、排骨400克。

做法︰

1. 先將排骨氽水備用。

2. 把所有藥材洗乾淨後備用。

3. 6碗水煲滾，加入藥材及排骨，大火煲滾後轉細火，煲1.5小時便可飲。

備註︰湯水性味平和，適合大部分人士，每周可以飲兩至3次。



撰文：招美寶