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【新冠肺炎】新增一宗輸入個案從印尼抵港　下午不設疫情記者會

社會 14:24 2021/06/03

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

(資料圖片)

本港新冠肺炎疫情持續緩和，，消息指，今日（3日）新增一宗輸入個案，患者從印尼抵港，下午不設疫情記者會，本港自4月24日以來，沒有本地感染病例。

接種疫苗者可抽獎、享購物優惠，一文看清不同機構推「打針獎賞」：【下一頁】

前日一度被列為源頭不明確診個案的35歲男警員，昨被衞生防護中心剔除個案後，令本地「清零」紀錄得以繼續保持至達18天；衞生防護中心解釋，經分析後認為該男警的樣本是遭疫苗病毒株污染。（詳情即看：【下一頁】）而昨日新增的一宗輸入個案已取代前日列為確診男警的個案編號。

此外，衞生署接獲復星醫藥下調復必泰接種年齡至12歲的數據，疫苗顧問專家委員會昨審議後一致贊成，並已向政府提交下調接種年齡建議，料當局稍後公布，或下月起可預約接種。政府專家顧問袁國勇指，除非兒童有嚴重過敏，否則都應接種。詳情即看：【下一頁】

另外，港府由今日起收緊若干抵港人士的檢測要求，曾逗留內地及澳門的抵港人士，無論按「回港易」計劃抵港，或已完成接種新冠疫苗，均由現時抵港後接受2次檢測，增至須在到達香港的第3天、第5天及第12天，接受合共3次檢測。至於未完成接種疫苗人士，由現時接受2次檢測，增至須在到達香港的第3天、第7天、第12天、第16天及第19天，接受合共5次檢測。詳情即看：【下一頁】

最新29間疫苗接種中心分布：

    點擊圖片放大
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同場加映，鼻瘜肉徵狀似鼻敏感，嚴重可影響呼吸，即看：

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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